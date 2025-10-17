Gloria Reyes destaca impacto de proyecto "Casas sombra" para la producción agrícola dominicana

Glroia Reyes dijo que el proyecto ha logrado producir ajíes y 42,000 libras de tilapia en un año ( DIARIO LIBRE )

La directora general del programa Supérate, Gloria Reyes, destacó en la sede de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) el impacto de la agricultura familiar en la reducción del hambre y la pobreza rural en la República Dominicana.

Reyes participó en el panel "Future of Family Farming: Policy Innovations for Young Farmers", realizado durante el World Food Forum 2025, con el apoyo del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) y el Decenio de las Naciones Unidas para la Agricultura Familiar (UNDFF).

En su intervención, explicó que el Gobierno dominicano, bajo el liderazgo del presidente Luis Abinader, considera la erradicación del hambre una prioridad nacional.

Supérate

Destacó que Supérate promueve proyectos que combinan protección social, productividad y sostenibilidad, como las Casas Sombra, las cooperativas lideradas por mujeres y jóvenes, y programas de capacitación y acceso a mercados.

Reyes señaló que estas iniciativas forman parte de la hoja de ruta Rumbo al Hambre Cero 2028, diseñada junto a más de 30 instituciones nacionales y organismos internacionales como la FAO, el Programa Mundial de Alimentos (PMA), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial.

Durante la misión en Roma, Reyes estuvo acompañada por la agricultora Ámbar Rijo, representante del Proyecto Casa Sombra María Ruiz, en la provincia La Altagracia; Anthony Franco, encargado de Agricultura Familiar de Supérate, y Luis Yanuel Cordero, especialista en protección social y juventud invitado por la FAO.

En el panel, Ámbar Rijo compartió su testimonio sobre cómo la agricultura familiar ha transformado la vida de las mujeres rurales. "Poder colaborar y ser útil a la sociedad es algo muy grande y muy grato para nosotras. Abrir este mercado a la mujer del campo ha sido un gran logro", expresó.

Contó que el proyecto ha logrado producir ajíes y 42,000 libras de tilapia en un año, lo que permite a las familias generar ingresos sin abandonar sus hogares.

Reyes concluyó que fortalecer la participación de los jóvenes rurales es clave para el futuro del campo dominicano. "No hay hambre cero sin agricultura familiar, ni agricultura familiar sin jóvenes en el campo. Cuando un joven rural cultiva la tierra, siembra futuro", afirmó.