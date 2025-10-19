Abel Martínez exhorta a la juventud a ser partícipe de la construcción del futuro en RD

Abel Martínez durante el encuentro con los estudiantes de la PUCMM. ( FUENTE EXTERNA )

El aspirante presidencial Abel Martínez exhortó este domingo a la juventud dominicana a involucrarse activamente en las tomas de decisiones y a no permanecer como espectadores desde las gradas, con el objetivo de construir juntos para poder construir juntos el país que merecemos.

Las declaraciones de Martínez fueron ofrecidas durante su participación en el Café Político del Club de Ideas Políticas de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) recinto Santo Domingo, donde sostuvo un dinámico intercambio de ideas con decenas de jóvenes sobre diversos temas de la actualidad nacional.

Según un comunicado, Abel recordó que el 46 % del electorado no acudió a votar en las pasadas elecciones presidenciales, lo que, a su juicio, representa una falta de participación: "Ese porcentaje dejó que otros decidieran por ellos".

"Es momento de que ustedes, como jóvenes, asuman su rol y participen. El futuro no se espera, el futuro se provoca. Y lo provocamos con encuentros como este para escuchar sus ideas e inquietudes sobre el país", expresó Abel Martínez.

"Escucharlos y saber hacia dónde creen ustedes que vamos y hacia dónde quieren ir. El joven tiene que asumir y que no le cuenten. Que investiguen, que participe, porque nosotros como dominicanos tenemos que dar el paso al frente siempre y no quedarnos mirando desde las gradas", agregó Martínez.

Encuentro exitoso

Los miembros del Club de Ideas calificaron el encuentro con Martínez como "provechoso, enriquecedor y una clara muestra de que es fundamental preservar los espacios universitarios para el diálogo sobre ideas políticas".

En el encuentro estuvieron presentes los directivos del Club de Ideas Políticas, Luis E. Freundt, presidente; Hendrick Soto, vicepresidente; Yaque Pujals, subsecretario General; Frank Alejo, secretario de Proyectos, así como, Valentina Lalane y Ashlee García, subsecretarías de Proyectos, junto a decenas de estudiantes.