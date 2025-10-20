¿Está satisfecho Abinader con la gestión de sus funcionarios? Esto responde el mandatario

Presidente Luis Abinader en LA Semanal con la Prensa de este 20 de octubre de 2025. ( DIARIO LIBRE/KEVIN RIVAS )

El presidente Luis Abinader están en el primer año de su segundo mandato y su gestión se ha caracterizado por su locuacidad con sectores sociales y con la prensa, a tal punto que suele conversar con ella en algunas de las actividades a las que acude y a que cada semana realiza un encuentro en el Palacio Nacional para presentar un tema de gobierno y contestar preguntas de los periodistas y comunicadores de cualquier índole.

Esta práctica parece bien para algunos sectores, pero otros podrían no percibirla así y pensar que el mandatario aborda todos los temas, quizás, por la insatisfacción con sus funcionarios o por el deseo de ser un presidente "multitareas".

Esa pregunta le fue realizada hoy en LA Semanal con la Prensa, a lo que mandatario contestó que para él, su comportamiento se enmarcaba en "la transparencia".

Entiende que una administración gubernamental mientras más transparente es y más explica sus acciones, mayor aporte hace a la democracia, lo que termina fortaleciendo la institucionalidad.

Pocas veces toca el tema

De hecho, el jefe de Estado no suele hablar del desempeño de sus funcionarios. Las pocas veces que se ha referido a ellos lo ha hecho de manera general y en advertencia de que "no tolerará actos de corrupción" y en torno a campañas electorales a destiempo.

"En la semana pasada en la Sociedad Interamericana de Prensa uno de los puntos que más se resaltó fue la transparencia del gobierno y qué más transparencia que un presidente responda todas las semanas a las preguntas de la gente. Esa es la mayor transparencia", adujo.

Sobre los funcionarios de su gabinete, defendió su accionar y dijo que suelen hacer ruedas de prensa cada semana.

"Entonces en el gobierno, yo pienso que el presidente, que yo responda a las preguntas, eso es transparencia y eso también ayuda a la libertad de expresión y ayuda a la democracia." Luis Abinader Presdente de la RD “

La pregunta que le hizo la periodista fue la siguiente:

En múltiples ocasiones lo hemos visto asumir el rol de vocero del gobierno defendiendo políticas económicas y sociales, incluso asumiendo responsabilidades cuando alguna iniciativa no es del agrado de la población, como por ejemplo el caso de la reforma fiscal, en ese orden mi pregunta es, ¿que si usted siente que sus funcionarios no están colaborándole como deberían, piensa que deberían hacerlo más o simplemente le gusta la idea de ser un presidente multitareas?