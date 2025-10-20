Senadora de Hermanas Mirabal es electa al Buró de Mujeres Parlamentarias de Al y el Caribe

La senadora de la provincia Hermanas Mirabal, Mercedes Ortiz , fue electa como miembro del Buró de Mujeres Parlamentarias para América Latina y el Caribe , durante la 151.ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria (UIP) , celebrada en Ginebra, Suiza.

Con esta elección, la legisladora dominicana pasa a formar parte del órgano regional que impulsa la participación política y el liderazgo de las mujeres en los parlamentos de América Latina y el Caribe. La juramentación oficial se llevó a cabo en el marco de la asamblea, que reunió a representantes de más de 170 parlamentos del mundo, refiere una nota de prensa.

La Unión Interparlamentaria es una organización global fundada en 1889, con sede en Ginebra, que promueve el diálogo internacional, la democracia, el respeto a los derechos humanos y la equidad de género en el ejercicio legislativo.

Reconocimiento

El nombramiento de la senadora constituye un reconocimiento a su trayectoria en el ámbito político y al trabajo que ha desarrollado en favor de la igualdad de género y la representación femenina dentro del Congreso Nacional de la República Dominicana.