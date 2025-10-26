Presidente Abinader agradece al pueblo por su comportamiento durante la tormenta Melissa

El presidente Luis Abinader durante la rueda de prensa en el Palacio Nacional sobre el paso de Melissa. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente de la República, Luis Abinader, agradeció la tarde de este domingo a la población dominicana por el comportamiento exhibido acogiéndose, en su gran mayoría, a las medidas de prevención que dispuso el Gobierno "para preservar vidas" y evitar daños mayores durante el paso de la tormenta Melissa, la cual es ahora un huracán categoría cuatro.

"Por lo tanto, agradecemos también, como dijo Alberto Caminero (director de Prensa del Presidente), que la inmensa mayoría de los dominicanos y dominicanas colaboraron con las medidas de prevención para minimizar, como se ha hecho, los daños en términos generales", subrayó.

El jefe de Estado habló durante la rueda de prensa que el Gobierno ofreció en el Palacio Nacional para informar a la población sobre Melissa y su impacto en el país. Le acompañaron la vicepresidenta, Raquel Peña; el director del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), Juan Manuel Méndez y la directora del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), Gloria Ceballos, entre otros funcionarios.

Desde el pasado miércoles 22, el Gobierno suspendió la docencia en escuelas y universidades y las labores públicas y privadas a partir del mediodía como medida preventiva por los efectos de Melissa sobre el país, fenómeno que prácticamente se estacionó por varios días. A partir del jueves, la jornada laboral fue suspendida en las provincias en alerta roja hasta ayer sábado.

Huracán categoría 4 En la actualidad, Melissa es huracán categoría 4 y se localizaba en la tarde a unos 167 kilómetros al sur de Kingston (Jamaica). En los días que afectó a la República Dominicana se mantuvo como tormenta tropical.

El mandatario extendió su agradecimiento de manera especial a los miembros de la Defensa Civil y otros organismos de socorro, así como a las juntas de vecinos, los alcaldes, las empresas privadas, entre otras.

"Quiero destacar el trabajo también de la Defensa Civil, que ayudó en la prevención y para salvar vidas, sacar personas de lugares, viviendas, familias de lugares vulnerables, y eso se hizo con bastante eficiencia", expresó.

"La verdad que ha sido un ejemplo muy bonito y eficiente de coordinación. Muchas gracias, buen domingo y que Dios los bendiga a todos" Luis Abinader Presidente del país “

Agradece a instituciones

Dentro de las instituciones mencionó al Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi) y a la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (Egehid) "por haber mantenido el protocolo en las presas, de haber hecho el desagüe previo para que no hubiera complicaciones como había sucedido en el pasado".

"Y a todas las instituciones, todas se han coordinado de la mejor manera y nos seguiremos coordinando, porque es un evento todavía que va a seguir afectando a una parte del sur del país", refirió.

En la rueda de prensa también se anunció que desde este lunes el país volvía "a la normalidad" en lo referente a la reapertura de las clases y el retorno a las labores tanto a nivel público como privado. Estas medidas solo se exceptúan en las provincias en alerta roja, que son cuatro.

"Con la excepción de esas cuatro provincias que están cercanas al suroeste, la provincia de Barahona, la provincia de Pedernales, Bahoruco y la provincia de Independencia, todo el país se encamina ya a un proceso de normalidad", dijo Abinader.

También destacó que el panorama que tenía la nación con el paso de Melissa era "negativo", pero gracias a las medidas aplicadas todo salió bien.

"Si ustedes veían los pronósticos que había a nivel nacional e internacional sobre esta tormenta, eran prácticamente muy negativos, y por eso tomamos todas las medidas para mitigar cualquier daño como lo hemos hecho", subrayó.