Abinader confiesa que la tormenta Melissa le dejó ojeras: "Sí, estábamos muy preocupados"

Abinader habla en una visita de supervisión a una presa durante el paso de la tormenta Melissa por el país. ( FUENTE EXTERNA )

Fueron tantos los días que permaneció la tormenta Melissa incidiendo sobre el territorio dominicano e igual cantidad de trabajo de prevención que asumieron las autoridades que muchos terminaron con ojeras producto del agotamiento y las largas jornadas de trabajo.

El presidente Luis Abinader se refirió "a las ojeras" que tenía en la cara y dijo que, incluso, una persona le preguntó por ellas. Indicó que el fenómeno, que se convirtió en huracán categoría cinco en su trayecto a Jamaica, era tan desorganizado y errático que él, junto a los organismos de socorro, tenían que estar constantemente sobre los planes de contingencia para "evitar perder vidas" y daños materiales.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/28/92664a4f-9555-46bb-9bba-9d68354e1523-f0df5a17.jpg El presidente Luis Abinader habla durante una rueda de prensa sobre la tormenta Melissa celebrada en el Palacio Nacional. Le acompaña la vicepresidenta Raquel Peña. (DIARIO LIBRE/KEVIN RIVAS)

Gloria Reyes, directora del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), habló del tema también durante LA Semanal con la Prensa de este lunes y explicó que la mayor inquietud del jefe de Estado era conocer exactamente por dónde era que Melissa iba a pasar por el país, pero eso era algo difícil de predecir.

Otro punto que ambos resaltaron fue la lentitud con que se desplazaba la tormenta en territorio dominicano, llegando a trasladarse a seis kilómetros por hora, luego a cuatro y hubo un tiempo que estuvo a 0 kilómetro. "Prácticamente estaba estacionaria", explicó Reyes.

"Pero nosotros nos preocupamos bastante y vimos también cómo tormentas como estas habían afectado tanto y lo que trabajamos intensamente. Mucha gente me dijo tú tienes unas ojeras cuando salíamos en las ruedas de prensa. Sí, estábamos muy preocupados", comentó.