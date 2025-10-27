El presidente Luis Abinader reveló la noche de este lunes que se encuentra escribiendo sus memorias, en las que abordará diversos temas de su gestión y explicará las razones que lo llevaron a impulsar la reforma a la Constitución de 2024.

El mandatario hizo el anuncio durante la presentación del libro “Reformas a la Constitución Política Dominicana”, escrito por el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta y su hermano, el escritor y académico, Rafael Peralta Romero, en un acto que contó con la presencia de miembros del gabinete y legisladores.

“Yo estoy escribiendo algunas memorias sobre los muchos temas de gobierno y políticos, y sobre lo que me llevó a impulsar esta reforma, basada en las preocupaciones por la democracia”, expresó el jefe de Estado al pronunciar unas palabras de cierre de la actividad.

El gobernante contó que conversó con un asesor político y psicólogo sobre la percepción que tendría la población respecto a la reforma que cerró la puerta a la reelección consecutiva.

"Nadie te lo va a agradecer"

“Yo pensaba que él me iba a decir te lo van a agradecer, y él me dijo: nadie te lo va a agradecer. La gente que te sigue puede incluso pensar que es una traición, porque creyeron que debiste continuar, especialmente con una amplia mayoría en el Congreso’”, afirmó.

Sostuvo que la oposición “nunca reconocerá nada” en ese sentido, y que buena parte de la población podría reaccionar de manera neutral, al no sentirse directamente afectada por la modificación.

“Por lo tanto, no esperen ninguna gratitud por esa modificación”, señaló sobre la conversación entre ambos.

El mandatario enfatizó que su motivación al narrar este hecho no es recibir reconocimiento, sino actuar en beneficio del país.

“Nada de lo que uno hace en política o en el gobierno debe esperar un agradecimiento; hay que hacer y ejecutar lo que uno piensa que es correcto para el país y para la historia”, expresó.

Cláusula pétrea: garantía de la democracia

Asimismo, el presidente destacó la importancia de la cláusula pétrea incluida en la reforma constitucional.

“Esperamos que nadie se le ocurra cambiar este artículo, que muchos se opusieron. En esa cláusula está la garantía de la estabilidad de la democracia dominicana. Y eso sí, no me cabe duda, con las gracias o sin las gracias”, concluyó.

La llamada cláusula pétrea está establecida en e l artículo 268 de la Constitución y que dice lo siguiente: “Ninguna modificación a la Constitución podrá versar sobre la forma de gobierno que deberá ser siempre civil, republicano, democrático y representativo”.