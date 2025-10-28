PLD duda del informe de Agricultura sobre los daños por la tormenta Melissa

Adriano Sánchez Roa es titular de la Secretaría de Asuntos Agropecuarios del PLD. ( FUENTE EXTERNA )

El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) cuestionó la credibilidad del informe presentado por el ministro de Agricultura, Limber Cruz, sobre los daños ocasionados por la tormenta Melissa, al considerar que los datos podrían responder a fines politiqueros y no reflejan la magnitud real de los perjuicios en las zonas más afectadas.

El titular de la Secretaría de Asuntos Agropecuarios del PLD, Adriano Sánchez Roa, expresó su desacuerdo con las cifras oficiales, que estiman en RD$2,000 millones las pérdidas en el sector agrícola. Aseguró que el reporte excluye a muchos productores del Sur, quienes —según dijo— han sido históricamente marginados por las autoridades.

A través de una nota de prensa, Sánchez Roa, exadministrador del Banco Agrícola, consideró necesario que el Gobierno garantice transparencia en el proceso de compensación y apoyo a los agricultores realmente afectados, especialmente aquellos con deudas bancarias o que han invertido sus propios recursos.

El dirigente peledeísta también criticó la distribución geográfica del informe, que atribuye los mayores daños a la región Norte, pese a que la tormenta Melissa —actualmente convertida en huracán categoría 5— impactó con más fuerza las provincias del Sur.

"Informar daños en 24 mil tareas en la región norte y solo 7,700 en las provincias del Sur, que permanecieron en alerta roja, evidencia otros fines ajenos a la transparencia institucional", afirmó Sánchez Roa en el documento.

Advirtió, además, que este tipo de informes puede replicar patrones de manipulación política, utilizando los programas de compensación tras fenómenos naturales para beneficiar a allegados o grupos afines al Gobierno.

Pide a Agricultura transparentar informe

Sánchez Roa agregó que la magnitud de los daños se agravó por la falta de mantenimiento de los caminos vecinales e interparcelarios, lo que impidió el traslado oportuno de productos agrícolas como plátano, café, maíz, yuca y hortalizas.

El PLD exhortó al Ministerio de Agricultura a revisar y transparentar el informe oficial, garantizando que los recursos públicos se distribuyan de forma equitativa y con apego a la verdad.

"El PLD seguirá vigilante para que los fondos públicos se utilicen con responsabilidad y no con fines de manipulación política", concluyó Sánchez Roa.