Omar Fernández : Fondo Gadiel de octubre se destinó a pacientes con cáncer

El doctor Félix Antonio Cruz Jiminián (tercera de izquierda a derecha) junto a Omar Fernández y personal del centro médico. ( FUENTE EXTERNA )

La Oficina Senatorial del Distrito Nacional, titulada por Omar Fernández , informó este jueves que los recursos correspondientes al Fondo de Asistencia Social (Fondo Gadiel) del mes de octubre fueron destinados a cubrir tratamientos de pacientes oncológicos en condición de vulnerabilidad económica.

La oficina senatorial dijo -en una nota de prensa, que entregó un millón de pesos a la Fundación Cruz Jiminián para la compra de medicamentos e insumos contra el cáncer.

"El doctor Cruz Jiminián se comprometió a aportar los servicios médicos de manera gratuita, con el fin de ampliar el alcance del apoyo", indica el documento.

El senador del Distrito Nacional, Omar Fernández, explicó que la decisión responde al objetivo de dirigir los fondos públicos hacia causas que generen un impacto directo en la vida de los ciudadanos.

"Cuando el dinero se usa para salvar vidas, es cuando realmente tiene sentido. Los recursos son de la gente y deben volver a ellos", expresó Fernández.

El presidente de la fundación, doctor Luis Cruz, señaló que actualmente el centro atiende a unos 30 pacientes oncológicos y realiza alrededor de 200 consultas mensuales, por lo que el aporte permitirá continuar ofreciendo asistencia a personas de escasos recursos.

El caso especial de una niña

La nota indica que del total del fondo, que asciende a 1,058,000 pesos, una parte fue utilizada para cubrir el tratamiento de una niña de seis años diagnosticada con injuria renal aguda, dengue grave, ectasia coronaria y hepatitis infecciosa.

La menor recibió 100,000 pesos, de los cuales RD$58,000 provinieron del Fondo Gadiel y el resto de aportes privados.

Doble auditoría La Oficina Senatorial recordó que los recursos del Fondo Gadiel están sujetos a doble auditoría y que cada mes se rinde un informe público sobre su ejecución, como parte de los esfuerzos por garantizar la transparencia y el uso responsable de los fondos públicos