El Consejo Nacional de la Magistratura aprueba actas y valida a 83 aspirantes a jueces

El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) se reunió este viernes y aprobó las actas de sus sesiones 9, 10 y 11, además de validar a 83 aspirantes para las vacantes a jueces de la Suprema Corte de Justicia y del Tribunal Superior Electoral (TSE).

La sesión la encabezó la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, y contó con la participación virtual del presidente del Tribunal Constitucional, Napoleón Estévez Lavandier, y del presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, quienes, pese a encontrarse fuera del país, participaron mediante conexión remota.

El único punto de la agenda fue la revisión y aprobación de las actas, que serán firmadas y publicadas en las "próximas horas" en el portal oficial del CNM, informó el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, al hablar a la prensa luego de que culminara el encuentro del organismo.

Está pendiente que el Consejo dé a conocer las razones que tuvo para apartar de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) a los jueces Pilar Jiménez Ortiz, Manuel Alexis Read Ortiz y Moisés Ferrer Landrón, quienes fueron evaluados el jueves 2 de octubre pasado y se decidió el día siguiente no ratificarlos.

Venció el plazo para objeciones

Además, este viernes venció el plazo reglamentario para presentar objeciones a los postulantes a jueces de la Suprema Corte de Justicia y del Tribunal Superior Electoral (TSE).

De las 86 candidaturas recibidas, tres fueron excluidas por no cumplir los requisitos legales, quedando 83 aspirantes habilitados.

Del total de postulantes, se seleccionarán cinco magistrados para la Suprema Corte de Justicia y diez jueces para el Tribunal Superior Electoral, cinco titulares y cinco suplentes.

Jueces serán escogido el 27 de noviembre El CNM confirmó que el proceso continuará según el cronograma previsto y deberá concluir el 27 de noviembre, mientras que la juramentación de los nuevos magistrados está programada para el día siguiente.

Miembros del Consejo Nacional de la Magistratura

El Consejo Nacional de la Magistratura está integrado por el presidente Luis Abinader; el presidente del Senado, Ricardo de los Santos; el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco; el presidente del Tribunal Constitucional, Napoléon Estévez Lavandier; el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina; el senador Omar Fernández; el diputado Tobías Crespo y la magistrada Nancy Salcedo Fernández.