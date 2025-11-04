Rafael Paz pide al Gobierno apoyar indexación salarial para proteger los ingresos

Rafael Paz sostuvo que la iniciativa para apoyar la indexación salarial no elimina ayudas sociales. ( AARCHIVO. )

El presidente de la Fuerza del Pueblo en el Distrito Nacional, Rafael Paz, llamó al Gobierno a detener lo que calificó como "un castigo fiscal" a los trabajadores y respaldar una reforma justa del Impuesto Sobre la Renta (ISR) que tome en cuenta la inflación acumulada y el poder adquisitivo de los asalariados.

Paz reaccionó a las declaraciones del director general de Aduanas, Eduardo Sanz Lovatón (Yayo), quien advirtió que la propuesta del senador Omar Fernández para indexar por inflación el ISR afectaría los programas sociales del Estado.

No elimina ayudas sociales

El dirigente político sostuvo que la iniciativa no elimina ayudas sociales, sino que busca ajustar los tramos del impuesto al costo de la vida para que los salarios hasta RD$52,000 no paguen ISR. "La gente no está ahogada por las ayudas, sino por los impuestos no actualizados y el alto costo de la vida", escribió en X (antes Twitter).

Cuestionó además la coherencia de algunos funcionarios que, según señaló, otorgan beneficios y cargos mientras los trabajadores pierden capacidad de compra.

"La buena política social corrige injusticias. La desigualdad se combate con justicia fiscal", afirmó.

Paz instó al presidente Luis Abinader a apoyar la indexación "sin banderas partidarias" y reiteró que la medida es necesaria para devolver equilibrio al sistema tributario.