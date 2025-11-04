La UASD rinde homenaje a Hatuey De Camps con un aula digital

Luis Miguel De Camps destacó las cualidades de su padre, Hatuey De Camps. ( FUENTE EXTERNA )

La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) rindió homenaje póstumo al líder político y educador Hatuey De Camps Jiménez con la inauguración de un aula inteligente que lleva su nombre en la Facultad de Humanidades, donde también se develó una tarja en su honor.

Durante el acto, su hijo y presidente del PRSD, Luis Miguel De Camps García, destacó el legado de su padre como defensor de la democracia, la justicia social y la libertad, y resaltó su pasión por la universidad y el país, refiere una nota de prensa.

"Hatuey, mi padre, fue un defensor de la democracia y la justicia social...su legado incluye la lucha por la igualdad, la dignidad del trabajo y la libertad", expresó.

Agregó que si algo caracterizó a su padre, fue su amor por la universidad y por el país al que dedicó su vida. Fue hijo legítimo de la UASD, y también padre espiritual de generaciones.

Hatuey De Camps estudió Filosofía en la UASD, donde fue un dirigente estudiantil.

Hatuey de Camps murió el 26 de agosto de 2016 en Santo Domingo a los 69 años. Fue diputado en el 1978, presidente de la Cámara de Diputados (1979). Ocupó el cargo de secretario de la Presidencia en el gobierno de Salvador Jorge Blanco (1982), Fue Secretario General del Partido Revolucionario Dominicano y presidente del mismo hasta el año 2004, cuando renunció y fundó el Partido Revolucionario Social Demócrata (PRSD).

El rector de la UASD, Editrudis Beltrán Crisóstomo, calificó a De Camps como un referente de convicciones firmes y pensamiento socialdemócrata, destacando su lucha por la igualdad y la dignidad del trabajo.

"La UASD reconoce la contribución del licenciado De Camps Jiménez a la institución y a la sociedad dominicana. Su pensamiento socialdemócrata fue una brújula moral: siempre defendió la igualdad, la dignidad del trabajo, la libertad y la justicia social", acotó.

Asistentes

Al homenaje asistieron dirigentes del PRSD, familiares del extinto líder y autoridades universitarias, incluyendo al fundador del partido, Rafael Gamundi Cordero, y decanos y profesores de la UASD.

También, Miguel De Camps Jiménez, hermano de Hatuey; sus hijos, Álvaro De Camps Germán y Milagros De Camps Germán, entre otros familiares del extinto líder.

Estuvieron presente, además, el viceministro Administrativo y Financiero del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, José A. Cancel; Gerardo Roa, decano de la Facultad de Humanidades; Norberto Luis Soto, profesor de la UASD y ex embajador; Rosalía Sosa, vicerrectora de extensión; Natalia González Herrera, directora del Instituto de Historia; entre otros invitados especiales.