RD es elegida por primera vez para la Comisión de Administración Pública Internacional de la ONU
Se trata de un órgano especializado responsable de establecer políticas y normas en materia de gestión del personal del sistema común de la ONU
La República Dominicana fue elegida por primera vez como miembro de la Comisión de Administración Pública Internacional (CAPI) de las Naciones Unidas, órgano especializado responsable de establecer políticas y normas en materia de gestión del personal del sistema común de la ONU.
La representación del país estará a cargo del embajador José A. Blanco Conde, actual jefe de misión dominicana en Canadá y exrepresentante permanente ante las Naciones Unidas. Su designación marca un nuevo paso en la proyección de la República Dominicana dentro del sistema multilateral.
Eficiencia, equidad y profesionalismo
La CAPI, creada en 1974 por la Asamblea General de la ONU, tiene entre sus funciones la determinación de escalas salariales, asignaciones por costo de vida, ajustes por destino y políticas de recursos humanos aplicables al personal del sistema común.
Su objetivo es garantizar una administración pública internacional caracterizada por la eficiencia, la equidad y el profesionalismo.
El organismo está integrado por quince miembros designados por períodos de cuatro años, seleccionados a título personal, procurando una representación geográfica equilibrada.
Con esta elección, la República Dominicana reafirma su compromiso con la gobernanza global, la cooperación internacional y la promoción de una administración pública moderna, transparente y basada en los principios democráticos e institucionales.