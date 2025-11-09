Radhamés Camacho pide a gobierno dejar de "dar excusas" y aplicar la indexación salarial

Radhamés Camacho, miembro del CP del PLD, aboga por la indexación salarial. ( FUENTE EXTERNA )

El miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Radhamés Camacho, llamó este domingo al Gobierno dejar de dar excusas y aplicar la indexación salarial como una forma de proteger el poder adquisitivo de los trabajadores ante el aumento del costo de la vida.

El ex presidente de la Cámara de Diputados instó a las autoridades a "dejar las excusas" y disponer de los recursos necesarios para cumplir con lo que establece el artículo 327 del Código Tributario, que contempla el ajuste automático de los salarios.

Para el político aplicar la indexación del salario "es la mejor manera de atender y aplacar un poco el alto costo de la vida en la República Dominicana".

"Este pueblo no resiste el alto costo de la vida"

"Este pueblo no resiste el alto costo de la vida, y el presidente y el gobierno no pueden estar buscando excusas", dijo Camacho conforme a una nota de prensa de la organización opositora.

Camacho respondió a declaraciones del ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, quien había señalado limitaciones presupuestarias para aplicar la medida.

Palabras de Paliza "Es una iniciativa o una idea que complace a todos los dominicanos y dominicanas. El reto de la iniciativa es cómo compensar los recursos que el Gobierno dejaría de percibir y que son recursos que se utilizan para educación, para salud, para obras públicas, para las diferentes necesidades que tienen", dijo Paliza

Camacho sostuvo que el Gobierno puede reasignar fondos de otras partidas para cumplir con la indexación.

Con sus declaraciones Radhamés Camacho ratifica la postura del Partido de la Liberación Dominicana sobre ese tema, que viene reclamando en reiteradas conferencias de prensa desde 2023, su demanda al Gobierno de restablecer la indexación salarial establecida en el artículo 327 del Código Tributario dominicano.