El CNM hará vistas públicas este martes para escoger jueces de la SCJ y el TSE

El presidente Luis Abinader, junto a la vicepresidenta Raquel Peña, encabezará este martes la reunión del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), en la que se realizarán las vistas públicas destinadas a evaluar a los aspirantes que buscan ocupar las vacantes en la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y en el Tribunal Superior Electoral (TSE).

Los puestos vacantes de la Suprema son cinco, luego de que tres de los miembros evaluados no fueran ratificados en sus cargos, mientras que en TSE son cinco.

Más de 70 personas se han postulados para ser evaluados y ser de los escogidos como nuevos miembros de estas altas cortes.

El encuentro tendrá lugar en el Salón Las Cariátides del Palacio Nacional a partir de las 9:00 de la mañana, donde los miembros del CNM escucharán las exposiciones de los postulantes, quienes presentarán sus credenciales, méritos académicos y experiencia profesional ante el órgano responsable de seleccionar a los jueces de las altas cortes del país.

Se escucharán a candidatos

En esta etapa, el CNM escuchará las presentaciones de los candidatos propuestos para llenar las vacantes que se produjeron en la Suprema Corte de Justicia, así como en el Tribunal Superior Electoral, órgano responsable de juzgar los conflictos que surgen en los procesos electorales y partidarios.

Miembros del CNM

Además del presidente Abinader y la vicepresidenta Peña, el Consejo está integrado por el presidente del Senado, Ricardo de los Santos; el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco; la jueza presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Miriam Germán Brito; el procurador general de la República (interino); un senador y un diputado de la oposición; así como un miembro del Poder Judicial elegido por sus pares.