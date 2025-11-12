El senador por el Distrito Nacional, Omar Fernández, retó este miércoles al Gobierno a cumplir con el Código Tributario, que ordena anualmente la indexación salarial e identificó de dónde pueden salir los recursos que el Ejecutivo alega dejaría de percibir si cumple con la medida.

Dijo que, con con ello se puede liberar el impuesto sobre la renta (ISR) cobrado a los salarios de los dominicanos de hasta 52,000 pesos.

Fernández indicó a través de una nota de prensa que esos recursos identificados, "servirían para devolverle a la ciudadanía unos 16 mil millones al año", que —afirmó— nunca debieron ser tocados por el Estado.

Este miércoles el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, dijo que para poder aplicar ese reclamo el Gobierno necesita 2 mil millones mensual

Aclaró que no es el Estado que perdería esos ingresos, sino que ha sido la ciudadanía la que los ha dejado de percibir durante los últimos años, debido a una práctica que calificó como "ilegal" y que, según dijo, el Gobierno pretende repetir en el presupuesto general del Estado para 2026.

"Se ha planteado que el Gobierno perdería aproximadamente 16 mil millones por indexar el impuesto a los salarios. Y yo me pregunto: ¿cómo se puede perder lo que nunca se debió tener? Los que realmente lo han perdido durante años son ustedes, a quienes nunca se les preguntó si querían que les descontaran mes tras mes un impuesto que jamás debió tocar sus salarios", expuso Fernández en referencia a los trabajadores.

Lo que incluye su propuesta

Entre las partidas identificadas por Fernández para beneficiar a los trabajadores que ganan menos de 52,000 pesos mensuales, se encuentra la reducción del déficit energético con la entrada en 2026 de varias plantas de generación privada. "Solo con cumplir esa promesa, el Gobierno reduciría en unos 19 mil millones de pesos el gasto en energía, suficientes para cubrir el ajuste", acotó.

Asimismo, planteó regresar la nómina pública a los niveles en que fue recibida por la actual gestión (Abinader comenzó su gobierno en 2020), "lo que representaría más de 122 mil millones de pesos, un ahorro capaz de cubrir hasta siete veces el costo de la indexación del impuesto a los salarios".

Además, sugirió emplear más de 6,300 millones de dólares que fueron contratados como deuda "y que hoy permanecen ociosos en cuentas de la Tesorería", mientras el país continúa pagando intereses que superan el monto descontado a los trabajadores dominicanos por falta de indexación.

"No aprendemos la lección y seguimos pagando intereses por un dinero que no utilizamos", dijo el legislador en la nota de prensa

Pide usar energía para atacarlo en soluciones

El senador de la Fuerza del Pueblo pidió al oficialismo redirigir la energía utilizada para atacarlo hacia la búsqueda de soluciones y el fomento del diálogo en beneficio de la población trabajadora.

En un video difundido por su equipo, Omar Fernández recalcó que "este no es un tema de partidos políticos o de simpatías, se trata del bienestar de los trabajadores dominicanos".

"Los enfrentamientos entre políticos parecen dominar lo que debería ser un diálogo para buscar soluciones a este tema. Pero ya lo he dicho otras veces: los pleitos entre políticos nunca le han resuelto un solo problema a ninguno de ustedes", remarcó.

Resolución en el Senado El lunes de la pasada semana, Fernández depositó un proyecto de resolución en el Senado mediante el cual solicita al presidente de la República instruir a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) disponer la indexación del Impuesto sobre la Renta (ISR) para los ingresos de hasta 52,000 pesos mensuales, conforme lo establece el artículo 327 del Código Tributario.