Presidente Luis Abinader recibe reconocimiento “Egresado Distinguido” del Loyola

El presidente Luis Abinader mientras recibe el reconocimiento de la mano de Aldo Erazo, presidente la Asociación de Antiguos Alumnos del Colegio de Loyola. ( DIARIO LIBRE/PABLO TAVERAS )

La Asociación de Antiguos Alumnos del Colegio de Loyola otorgó este jueves la primera edición del reconocimiento “Egresado Distinguido” al presidente de la República, Luis Abinader.

Abinader es el primer egresado de este centro educativo en ser elegido presidente de la República.

“Recibir este reconocimiento como Alumno Distinguido no es un honor que yo me merezco, es lo contrario, lo recibo con humildad profunda, pero con una gratitud sincera y con una emoción que pocas veces me ha acompañado, porque el Colegio Loyola no sólo me educó, este colegio me formó y esa diferencia, créanme, lo es todo”, manifestó tras recibir el galardón.

Siguió diciendo: “El éxito sin servicio carece de sentido, de los padres jesuitas recibimos una enseñanza que me ha acompañado toda la vida, no se trata simplemente de ser el mejor, sino de ser el mejor para los demás”.

El mandatario recomendó a los estudiantes aprovechar su paso por el colegio, ya que lo aprendido les sirve de brújula para el futuro.

"No se conformen con saber, aspiren a comprender, no se conformen con destacarse, aspiren a servir, no se conformen con soñar, aspiren a construir" Luis Abinader Presidente de la República “

De su lado, Aldo Erazo, presidente la Asociación de Antiguos Alumnos del Colegio de Loyola, agradeció al presidente Abinader por dejar el nombre del centro educativo en alto.

“Esta actividad me ha mostrado y recordado ese sentimiento de orgullo que todos sentimos por nuestro querido colegio y por un hermano que ha puesto tan en alto el nombre del mismo. Gracias por demostrar estos principios y valores que usted ha presentado en todo momento durante su gestión y que lo hacen un verdadero egresado distinguido Loyola”, expresó.

Este reconocimiento tiene como objetivo distinguir a los egresados que han contribuido o están contribuyendo al desarrollo o mejoramiento de una comunidad en la República Dominicana o en el país, donde vivan o se desenvuelven profesionalmente.