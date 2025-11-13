×
El CNM seguirá este viernes entrevistas para la selección de jueces de la SCJ y el TSE

Las vistas públicas serán a partir de las 9:00 de la mañana en el Palacio Nacional

    Expandir imagen
    El CNM seguirá este viernes entrevistas para la selección de jueces de la SCJ y el TSE
    El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) debe escoger cinco jueces de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y a los cinco miembros del Tribunal Superior Electoral (TSE) (DIARIO LIBRE/ARCHIVO)

    El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) informó este jueves que seguirá las entrevistas para seleccionar a cinco jueces de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y a los cinco miembros del Pleno del Tribunal Superior Electoral (TSE) mañana viernes.

    A través de una nota de prensa, indicó que las vistas públicas serán a partir de las 9:00 de la mañana en el Salón Las Cariátides del Palacio Nacional.

    El martes de esta semana, durante más de cinco horas, los miembros del Consejo escucharon a 21 aspirantes, quienes se pronunciaron sobre diversos aspectos de la jurisprudencia dominicana, las leyes y el sistema electoral.

    Entre los candidatos entrevistados  estuvieron el presidente del TSE, Ygnacio Pascual Camacho Hidalgo, y el miembro titular del Pleno de ese órgano, Fernando Fernández Cruz.

    Asimismo, los suplentes del TSE, Juan Bautista Cuevas Medrano y Francisco Eugenio Cabrera Mata.

    ¿Quiénes serán los entrevistados?

    Los postulantes que serán evaluados en la sesión de este viernes son los siguientes:

    1) Hermenegilda del Rosario Fondeur RamírezTSE

    2) Francisca Gabriela García Gómez de FadulSCJ

    3) Lenis Rosángela García GuzmánTSE

    4) Juan Manuel Martín Garrido CampilloTSE

    5) Alexis Andrés Gómez GeraldinoSCJ

    6) José Heriberto Gómez PichardoTSE

    7) Julián Antonio Henríquez PuntielSCJ

    8) Arístides Dalmiro Heredia SenaSCJ o TSE

    9) Ramón Antonio Hernández DomínguezTSE

    10) Mildred Inmaculada Hernández GrullónSCJ

    11) Yoaldo Hernández PereraSCJ

    12) Manuel Aurelio Hernández VictoriaSCJ

    13) Erick José Hernández-Machado SantanaSCJ o TSE

    14) Domingo Arturo Holguín MartínezTSE

    15) Ramón Arístides Madera AriasTSE (actual miembro de esa alta corte)

    16) Carmen Estela Mancebo AcostaSCJ o TSE

    17) Wendy Sonaya Martínez MejíaSCJ

    18) Pedro Antonio Mateo IbertSCJ o TSE

    19) Daira Cira Medina TejedaSCJ

    20) Víctor Rafael Menieur MéndezSCJ o TSE

    21) Niño José Merán FamiliaTSE

     

    ¿Cómo se puede seguir la transmisión de las vistas públicas?

    • Las vistas públicas son transmitidas en vivo a través de sus canales institucionales y del canal oficial de YouTube.
