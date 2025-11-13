El CNM seguirá este viernes entrevistas para la selección de jueces de la SCJ y el TSE
Las vistas públicas serán a partir de las 9:00 de la mañana en el Palacio Nacional
El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) informó este jueves que seguirá las entrevistas para seleccionar a cinco jueces de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y a los cinco miembros del Pleno del Tribunal Superior Electoral (TSE) mañana viernes.
A través de una nota de prensa, indicó que las vistas públicas serán a partir de las 9:00 de la mañana en el Salón Las Cariátides del Palacio Nacional.
El martes de esta semana, durante más de cinco horas, los miembros del Consejo escucharon a 21 aspirantes, quienes se pronunciaron sobre diversos aspectos de la jurisprudencia dominicana, las leyes y el sistema electoral.
Entre los candidatos entrevistados estuvieron el presidente del TSE, Ygnacio Pascual Camacho Hidalgo, y el miembro titular del Pleno de ese órgano, Fernando Fernández Cruz.
Asimismo, los suplentes del TSE, Juan Bautista Cuevas Medrano y Francisco Eugenio Cabrera Mata.
¿Quiénes serán los entrevistados?
Los postulantes que serán evaluados en la sesión de este viernes son los siguientes:
1) Hermenegilda del Rosario Fondeur Ramírez – TSE
2) Francisca Gabriela García Gómez de Fadul – SCJ
3) Lenis Rosángela García Guzmán – TSE
4) Juan Manuel Martín Garrido Campillo – TSE
5) Alexis Andrés Gómez Geraldino – SCJ
6) José Heriberto Gómez Pichardo – TSE
7) Julián Antonio Henríquez Puntiel – SCJ
8) Arístides Dalmiro Heredia Sena – SCJ o TSE
9) Ramón Antonio Hernández Domínguez – TSE
10) Mildred Inmaculada Hernández Grullón – SCJ
11) Yoaldo Hernández Perera – SCJ
12) Manuel Aurelio Hernández Victoria – SCJ
13) Erick José Hernández-Machado Santana – SCJ o TSE
14) Domingo Arturo Holguín Martínez – TSE
15) Ramón Arístides Madera Arias – TSE (actual miembro de esa alta corte)
16) Carmen Estela Mancebo Acosta – SCJ o TSE
17) Wendy Sonaya Martínez Mejía – SCJ
18) Pedro Antonio Mateo Ibert – SCJ o TSE
19) Daira Cira Medina Tejeda – SCJ
20) Víctor Rafael Menieur Méndez – SCJ o TSE
21) Niño José Merán Familia – TSE
¿Cómo se puede seguir la transmisión de las vistas públicas?
- Las vistas públicas son transmitidas en vivo a través de sus canales institucionales y del canal oficial de YouTube.