Misión de la DEA visita a Abinader y lo felicita por su apoyo en lucha contra el narcotráfico

Una misión de alto nivel de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) felicitó este miércoles al presidente de la República, Luis Abinader, por el apoyo brindado en sus gobiernos a la lucha contra el narcotráfico internacional y regional.

La delegación, encabezada por Daniel Salter, administrador adjunto principal de la DEA, y Miles Aley, jefe adjunto de Operaciones Internacionales, fue recibida en el Palacio Nacional por el mandatario, indica una nota de la Dirección de Estrategia y Comunicación Gubernamental (Diecom).

Durante el encuentro, Abinader agradeció el reconocimiento y reafirmó el compromiso de su gobierno de continuar fortaleciendo la cooperación con Estados Unidos en la lucha contra el tráfico de drogas, el narcoterrorismo y otros ilícitos transnacionales.

En la visita también participaron Michael A. Miranda, agente especial de la DEA en la División del Caribe; Kaleb T. Sanderson, agregado de la DEA para República Dominicana y Haití; y el presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), vicealmirante José M. Cabrera Ulloa.

La misión visita la DNCD

Tras la reunión con el jefe de Estado, la misión estadounidense se trasladó a la sede de la DNCD, donde sostuvo un encuentro de trabajo con Cabrera Ulloa y la plana mayor del organismo. Allí se acordó reforzar la cooperación bilateral, el intercambio de información en tiempo real y el equipamiento operativo para enfrentar con mayor eficacia a los carteles del narcotráfico, entre ellos el Cartel de los Soles y otras estructuras criminales que operan en la región.

Salter destacó el alto nivel de colaboración entre ambos países y afirmó que la alianza ha sido "exitosa para combatir y desmantelar organizaciones dedicadas al tráfico de drogas".

"Seguiremos fortaleciendo el intercambio de información y la cooperación internacional con los países aliados para desarticular estas estructuras criminales que buscan desestabilizar a nuestros pueblos", expresó el alto funcionario de la DEA.

De su lado, el vicealmirante Cabrera Ulloa, director de la DNCD, valoró la confianza depositada por Estados Unidos en las instituciones dominicanas y aseguró que el país continuará liderando los esfuerzos regionales contra el narcotráfico y el crimen organizado.