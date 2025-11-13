La acción contra la limitación del horario para la venta de alcohol avanza en el TC

Los jueces del Tribunal Constitucional, Miguel A. Valera, Napoleón Estévez y Eunisis Vásquez en la audiencia de ayer. ( DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA )

El Tribunal Constitucional (TC) conoció un recurso que podría impedir que el horario para la venta de bebidas alcohólicas sea restringido mediante algún decreto o resolución.

Ayer, la alta corte se reservó el fallo de una acción directa de inconstitucionalidad en contra del decreto 308-06, que prohíbe el expendio de bebidas alcohólicas en colmados, discotecas, bares, casinos y centros de diversión a partir de las 12:00 de la noche de domingos a jueves, y desde las dos de la madrugada los sábados y domingos.

El recurso fue depositado el 4 de septiembre de este año por el abogado Víctor Eddy Mateo Vásquez, quien explicó que un decreto no tiene peso jurídico para limitar el horario de comercialización de alcohol.

"Ha llamado la atención cómo el Ministerio de Interior y Policía hace valer un instrumento jurídico para llevar a cabo limitaciones, como todos los dominicanos hemos visto que ha sucedido en el asueto de Semana Santa y también para Navidad, y sobre todo donde vemos a la Policía Nacional accionando de manera arbitraria, clausurando establecimientos, limitando el horario de personas, cuando eso se está haciendo en virtud de un decreto, que no tiene el peso jurídico para limitar derechos fundamentales", dijo.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/13/abogado-eddy-mateo-vasquez--luduis-tapia4-2720685b.jpg El abogado Eddy Mateo Vásquez. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA)

Añadió que, a partir de la Constitución del año 2010, del 26 de enero de ese año, los derechos fundamentales tienen que ser regulados por ley, por lo que ese tipo de medidas debería estar normada por una legislación.

El Poder Ejecutivo respalda el recurso

El abogado Arturo Figuereo, en representación de la parte accionada (el Poder Ejecutivo), respaldó que la referida acción de inconstitucionalidad sea acogida por el TC.

El jurista solicitó que "sea acogida en todas sus partes la opinión depositada por ante la secretaría de este tribunal en fecha 3 de noviembre de 2025, y en consecuencia que sea acogida la presente acción directa de inconstitucionalidad interpuesta por el señor Víctor Eddy Mateo Vásquez".

De igual forma, pidió al Tribunal Constitucional que exhorte al Congreso Nacional para que elabore y apruebe una ley que regule de manera integral el expendio y consumo de bebidas alcohólicas, tomando en consideración "el orden público, la seguridad ciudadana".

Mateo insistió en que, "independientemente de que exista el interés de poner el orden", las limitaciones de esta categoría, ejecutadas mediante un decreto, vulneran los derechos de la gente.

Ahora el TC deberá deliberar sobre la acción presentada y emitir una decisión definitiva.

