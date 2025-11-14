Abinader inaugurará este sábado obras en Monseñor Nouel y Santo Domingo Este

El presidente Luis Abinader, en esta imagen de archivo, hace entrega de la llave a una de las familias beneficiarias, acompañado del ministro Carlos Bonilla, el presidente ejecutivo del Banreservas, Leonardo Aguilera, y autoridades locales, el pasado 9 de octubre de 2025. ( ARCHIVO DIARIO LIBRE / DANIA ACEVEDO )

El presidente de la República, Luis Abinader desarrollará este sábado una agenda que incluye varias inauguraciones en el municipio Santo Domingo Este y en la provincia Monseñor Nouel.

Durante la jornada del 15 de noviembre, el mandatario inaugurará el Hospital Municipal de Piedra Blanca, en Monseñor Nouel, así como un polideportivo, un destacamento policial en Santo Domingo Este (SDE) y realizará otras actividades.

Agenda en el Cibao

La agenda del presidente iniciará a las 11:00 de la mañana con la inauguración del remozado Hospital Municipal de Piedra Blanca. Luego, sostendrá una reunión con autoridades municipales, quienes le presentarán los avances en la construcción del Palacio Municipal y del Mercado Municipal de la provincia.

Santo Domingo Este

Posteriormente, el jefe de Estado se trasladará al distrito municipal de San Luis, en Santo Domingo Este, donde encabezará la entrega de

del proyecto Mi Vivienda San Luis, del Ministerio de la Vivienda y Edificaciones (Mived).

Abinader también dejará inaugurado un polideportivo en el Ensanche Isabelita y concluirá su agenda con la apertura de un destacamento policial en el sector Los Mina.



