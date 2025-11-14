Abinader inaugurará este sábado obras en Santo Domingo Este

El presidente Luis Abinader hace entrega de la llave a una de las familias beneficiarias del programa Mi Vivienda Feliz, acompañado del ministro de Vivienda, Carlos Bonilla; el presidente ejecutivo del Banreservas, Leonardo Aguilera, y autoridades locales, el pasado 9 de octubre de 2025. ( ARCHIVO DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO )

El presidente de la República, Luis Abinader desarrollará este sábado una agenda que incluye varias inauguraciones en el municipio Santo Domingo Este.

Durante la jornada, el jefe de Estado se trasladará al distrito municipal de San Luis, en Santo Domingo Este, donde encabezará la entrega de nuevos apartamentos del proyecto Mi Vivienda San Luis, del Ministerio de la Vivienda y Edificaciones (Mived).

La actividad está pautada para las 2:00 de la tarde, informó la Presidencia.

Abinader también dejará inaugurado un polideportivo en el Ensanche Isabelita.

Concluirá su agenda en el sector Los Mina, donde inaugurará un destacamento de la Policía Nacional.



