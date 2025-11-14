La vicepresidenta encabeza segunda evaluación pública de aspirantes a la SCJ y al TSE
El martes, durante más de cinco horas, los miembros del CNM escucharon a 21 aspirantes
La vicepresidenta Raquel Peña, en representación del presidente Luis Abinader, encabeza este viernes la segunda sesión del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), dando continuidad al proceso de evaluación pública de los aspirantes a jueces de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y del Tribunal Superior Electoral (TSE).
La sesión comenzó a las 9:12 de la mañana en el Salón Las Cariátides del Palacio Nacional, informó la Presidencia, donde el órgano constitucional desarrolla la agenda prevista para esta etapa, que contempla la evaluación de 21 postulantes a las vacantes disponibles en ambas altas cortes.
En esta jornada, los candidatos participan en entrevistas individuales, un paso clave dentro del proceso de selección que busca garantizar "transparencia, participación y rigurosidad institucional", pilares que rigen el trabajo del CNM.
El martes, durante más de cinco horas, los miembros del CNM escucharon a 21 aspirantes, quienes se pronunciaron sobre diversos aspectos de la jurisprudencia, las leyes y el sistema electoral dominicano.
En esta sesión participan los miembros del Consejo: Luis Henry Molina, presidente de la SCJ; Napoleón Estévez Lavandier, presidente del Tribunal Constitucional; Ricardo de los Santos, presidente del Senado; Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados; Nancy Salcedo Fernández, jueza de la SCJ; Omar Fernández, senador; y Tobías Crespo, diputado.
Postulantes evaluados durante esta sesión
- Hermenegilda del Rosario Fondeur Ramírez – TSE
- Francisca Gabriela García Gómez de Fadul – SCJ
- Lenis Rosángela García Guzmán – TSE
- Juan Manuel Martín Garrido Campillo – TSE
- Alexis Andrés Gómez Geraldino – SCJ
- José Heriberto Gómez Pichardo – TSE
- Julián Antonio Henríquez Puntiel – SCJ
- Arístides Dalmiro Heredia Sena – SCJ o TSE
- Ramón Antonio Hernández Domínguez – TSE
- Mildred Inmaculada Hernández Grullón – SCJ
- Yoaldo Hernández Perera – SCJ
- Manuel Aurelio Hernández Victoria – SCJ
- Erick José Hernández-Machado Santana – SCJ o TSE
- Domingo Arturo Holguín Martínez – TSE
- Ramón Arístides Madera Arias – TSE
- Carmen Estela Mancebo Acosta – SCJ o TSE
- Wendy Sonaya Martínez Mejía – SCJ
- Pedro Antonio Mateo Ibert – SCJ o TSE
- Daira Cira Medina Tejeda – SCJ
- Víctor Rafael Menieur Méndez – SCJ o TSE
- Niño José Merán Familia – TSE
Las vistas públicas de los aspirantes son transmitidas en vivo a través de los canales institucionales y del canal oficial de YouTube.