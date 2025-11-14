La vicepresidenta encabeza segunda evaluación pública de aspirantes a la SCJ y al TSE

Consejo Nacional de la Magistratura, encabezado este viernes por la vicepresidenta Raquel Peña, evalúa a aspirantes a jueces de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y el Tribunal Superior Electoral (TSE). ( FUENTE EXTERNA )

La vicepresidenta Raquel Peña, en representación del presidente Luis Abinader, encabeza este viernes la segunda sesión del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), dando continuidad al proceso de evaluación pública de los aspirantes a jueces de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y del Tribunal Superior Electoral (TSE).

La sesión comenzó a las 9:12 de la mañana en el Salón Las Cariátides del Palacio Nacional, informó la Presidencia, donde el órgano constitucional desarrolla la agenda prevista para esta etapa, que contempla la evaluación de 21 postulantes a las vacantes disponibles en ambas altas cortes.

En esta jornada, los candidatos participan en entrevistas individuales, un paso clave dentro del proceso de selección que busca garantizar "transparencia, participación y rigurosidad institucional", pilares que rigen el trabajo del CNM.

El martes, durante más de cinco horas, los miembros del CNM escucharon a 21 aspirantes, quienes se pronunciaron sobre diversos aspectos de la jurisprudencia, las leyes y el sistema electoral dominicano.

En esta sesión participan los miembros del Consejo: Luis Henry Molina, presidente de la SCJ; Napoleón Estévez Lavandier, presidente del Tribunal Constitucional; Ricardo de los Santos, presidente del Senado; Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados; Nancy Salcedo Fernández, jueza de la SCJ; Omar Fernández, senador; y Tobías Crespo, diputado.

Postulantes evaluados durante esta sesión

Hermenegilda del Rosario Fondeur Ramírez – TSE

Francisca Gabriela García Gómez de Fadul – SCJ

Lenis Rosángela García Guzmán – TSE

Juan Manuel Martín Garrido Campillo – TSE

Alexis Andrés Gómez Geraldino – SCJ

José Heriberto Gómez Pichardo – TSE

Julián Antonio Henríquez Puntiel – SCJ

Arístides Dalmiro Heredia Sena – SCJ o TSE

Ramón Antonio Hernández Domínguez – TSE

Mildred Inmaculada Hernández Grullón – SCJ

Yoaldo Hernández Perera – SCJ

Manuel Aurelio Hernández Victoria – SCJ

Erick José Hernández-Machado Santana – SCJ o TSE

Domingo Arturo Holguín Martínez – TSE

Ramón Arístides Madera Arias – TSE

Carmen Estela Mancebo Acosta – SCJ o TSE

Wendy Sonaya Martínez Mejía – SCJ

Pedro Antonio Mateo Ibert – SCJ o TSE

Daira Cira Medina Tejeda – SCJ

Víctor Rafael Menieur Méndez – SCJ o TSE

Niño José Merán Familia – TSE

Las vistas públicas de los aspirantes son transmitidas en vivo a través de los canales institucionales y del canal oficial de YouTube.