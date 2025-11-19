Johnny Pujols afirma que el Metro "hace tiempo que viene patinando en el caos"

El secretario general del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Johnny Pujols. ( FUENTE EXTERNA )

Luego de que el Metro de Santo Domingo registrara dos fallas este miércoles que causaron caos en el tránsito, el secretario general del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Johnny Pujols, atribuyó los recientes problemas del sistema de transporte al "abandono del gobierno del PRM".

A través de un extenso mensaje publicado en su cuenta de X, Pujols recordó que el Metro de Santo Domingo es el principal medio de transporte de la capital y destacó que se trata de una obra conquistada por el pueblo dominicano durante los gobiernos del PLD.

"Es lamentable el profundo deterioro que presenta el Metro. El evidente abandono del Gobierno PRM trastorna la vida de cientos de miles de dominicanos que utilizan este transporte cada día", expresó.

Pide explicaciones del problema

El dirigente afirmó que el Metro "hace tiempo que viene patinando en el caos" y enumeró varias deficiencias, como la falta de mantenimiento, elevadores y escaleras inoperantes, acumulación de basura y descuido de las plantas eléctricas de respaldo, entre otras denuncias recogidas por la prensa nacional.

Pujols enfatizó que el colapso del principal transporte público de la capital afecta también la imagen del turismo y la proyección internacional del país. "Que el Metro esté fallando, entre otras causas, por falta de energía, es una vergüenza", afirmó.

El dirigente pidió al Gobierno explicaciones detalladas sobre los problemas del servicio y exigió el "rescate inmediato de las instalaciones".

El Metro de Santo Domingo es el más importante medio de transporte de la capital, una obra que el pueblo dominicano conquistó en los gobiernos del PLD.



Es lamentable el profundo deterioro que presenta el Metro. El evidente abandono del Gobierno PRM trastorna la vida de cientos... pic.twitter.com/4NiNLzaC21 — Johnny Pujols (@JohnnyPujols) November 20, 2025