Abinader le "desea suerte" a la Fuerza del Pueblo en su llamado a marcha para este domingo

Luis Abinader, presidente de la República, en LA Semanal con la Prensa de este lunes 24 de noviembre de 2025. ( DIARIO LIBRE/KEVIN RIVAS )

El presidente de la República, Luis Abinader, deseó este lunes "mucha suerte" al partido opositor Fuerza del Pueblo (FP) con la marcha que convocó para este domingo 30 de noviembre en protesta por las políticas que ejecuta el Gobierno, específicamente "el alto costo de la vida".

El mandatario también expresó que entiende que las manifestaciones pacíficas, de cualquier partido, son "convenientes para la democracia".

"Yo les deseo mucha suerte. Que vayan también vestidos de Navidad para que haya ese ambiente", acotó al contestar una pregunta que le hizo un periodista sobre el particular en el desarrollo de LA Semanal con la Prensa de este 24 de noviembre de 2025.

Con relación al principal reclamo del partido opositor: el alto costo de la vida, el gobernante señaló que él lo que está "tratando es de mejorar cada día" en su gestión.

"Ahora, yo sigo trabajando para mejorar la calidad de vida de los dominicanos y de las dominicanas cada día", agregó.

También instó a los dirigentes de la Fuerza del Pueblo, liderada por el expresidente Leonel Fernández, a que hagan comparaciones sobre la situación económica del país.

"Bueno, ahí están las estadísticas de la situación de hoy y la que era cuando ellos gobernaron", indicó.

"El peor enemigo que ellos tienen es Google. Entonces, ahí hay que hacer esas comparaciones. " Luis Abinader Presidente del país “

El llamado a marcha

El partido Fuerza del Pueblo anunció de manera oficial la realización de la Marcha del Pueblo, programada para el próximo 30 de noviembre, con punto de partida en la zona norte del Distrito Nacional y cierre en la avenida México.

Indexación de los salarios conforme al Código Monetario.

Reducción de los precios de la comida y los medicamentos.

Acceso al agua potable.

Seguridad ciudadana.

Cumplimiento de las promesas gubernamentales.

Protección a los productores para evitar quiebras.

Combate a la corrupción