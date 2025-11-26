CNM pospone para el martes anuncio de nuevos jueces de la SCJ y el TSE

La reunión del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), prevista para este miércoles, para dar a conocer los jueces seleccionados que llenarán las vacantes en la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y el Tribunal Superior Electoral (TSE), fue pospuesta para el próximo martes 2 de diciembre a las 7:00 de la noche.

Así lo informó el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta Romero, quien señaló que la convocatoria mantiene el mismo objetivo: "concluir el proceso de selección iniciado semanas atrás y garantizar la conformación de tribunales sólidos, independientes y a la altura de las exigencias del sistema judicial dominicano".

La sesión constituye la etapa final del proceso de evaluación, en el cual fueron entrevistados 81 de los 83 aspirantes durante cuatro jornadas de trabajo.

Las entrevistas

Las vistas públicas fueron encabezadas por el presidente Luis Abinader y la vicepresidenta Raquel Peña.

Entre los asuntos más relevantes tratados durante las entrevistas figuran la libertad de expresión, el Código Penal, la Ley 2-23 sobre Recursos de Casación, casos de niños, niñas y adolescentes, las implicaciones de la inteligencia artificial en la justicia y el Código Tributario.

Aproximadamente el 40 % de las candidaturas fueron presentadas por mujeres, mientras que el 60 % correspondió a hombres. En cuanto a los postulantes a la SCJ, la mayoría proviene de la carrera judicial.

En las sesiones participaron los miembros del Consejo: Luis Henry Molina, presidente de la SCJ; Napoleón Estévez Lavandier, presidente del Tribunal Constitucional; Ricardo de los Santos, presidente del Senado; Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados; Nancy Salcedo Fernández, jueza de la SCJ; Omar Fernández, senador; y Tobías Crespo, diputado.