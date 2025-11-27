PLD alerta sobre riesgos para la democracia ante falta de preparación política

Johnny Pujols, secretario del PLD, durante su recorrido en Santiago. ( FUENTE EXTERNA )

El secretario general del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Johnny Pujols , advirtió este jueves que la democracia dominicana enfrenta riesgos cuando la política queda en manos de personas sin la preparación ni el compromiso necesarios, y resaltó la creciente decepción de ciudadanos que votaron por el actual gobierno y hoy sienten que no han recibido las respuestas esperadas.

Durante un recorrido provincial en Santiago, Pujols subrayó que la política exige sacrificio, entrega y responsabilidad, y que la falta de preparación puede abrir paso a prácticas nocivas como el clientelismo, la corrupción y el transfuguismo.

" Nuestro país no puede dejar la actividad política en manos de personas sin preparación o sin compromiso. La política exige sacrificio, entrega y responsabilidad. La democracia es imperfecta, pero la única manera de mejorarla es con más democracia ", expresó el dirigente.

Pujols señaló que la frustración ciudadana ante la falta de resultados por parte del gobierno puede alimentar discursos antisistema, lo que representa un riesgo para la estabilidad democrática, como ha ocurrido en otras naciones de la región.

El dirigente destacó que el PLD continúa su proceso de renovación interna , incorporando nuevas generaciones de líderes junto a dirigentes experimentados, con el objetivo de fortalecer la institucionalidad y garantizar que la política se ejerza de manera responsable y transparente.

La agenda de Pujols incluyó entrevistas en medios locales, encuentros con dirigentes provinciales y un Café Político en la PUCMM Santiago, en el que reiteró la importancia de "vacunar" la democracia dominicana contra la antipolítica mediante la formación de nuevas generaciones y la participación ciudadana.

Te puede interesar Radhamés Camacho pide a gobierno dejar de "dar excusas" y aplicar la indexación salarial PLD acusa al gobierno de aumentar el costo de Las Parras en RD$3,000 millones PLD denuncia desplome del sector construcción; propuso medidas urgentes para el rescate

Amenaza a la democracia

El dirigente recordó que el PLD se encuentra en un proceso profundo de renovación interna, integrando nuevas generaciones de líderes y fortaleciendo su estructura para ejercer una oposición responsable y aportar soluciones desde la institucionalidad.

Durante su agenda en Santiago, Pujols estuvo acompañado por dirigentes provinciales, miembros del Comité Central y enlaces del Comité Político, participando en programas de radio y televisión, además de encuentros con cuadros y estructuras locales del partido.