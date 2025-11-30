Instituto Peña Gómez y ALDHU firman acuerdo de cooperación en Costa Rica

El convenio fue suscrito durante el Seminario Internacional "Derechos Humanos y Crimen Organizado en América Latina: un Desafío Regional y Global" por el expresidente dominicano Hipólito Mejía, en su calidad de presidente fundador del Instituto Peña Gómez, y Rafael Montilla, gestor docente. ( FUENTE EXTERNA )

El Instituto de Formación Política Dr. José Francisco Peña Gómez (IFPJFG-RD) y la Asociación Latinoamericana para los Derechos Humanos (ALDHU) firmaron en San José, Costa Rica, un acuerdo de cooperación para desarrollar proyectos conjuntos en materia de formación política, promoción de derechos humanos y fortalecimiento democrático en América Latina y el Caribe.

El convenio fue suscrito durante el Seminario Internacional "Derechos Humanos y Crimen Organizado en América Latina: un Desafío Regional y Global" por el expresidente dominicano Hipólito Mejía , en su calidad de presidente fundador del Instituto Peña Gómez, y Rafael Montilla , gestor docente. Por la ALDHU firmaron su presidente, el chileno Juan Pablo Letelier , y el secretario general, Juan de Dios Parra .

De acuerdo a una nota de prensa, el acuerdo establece líneas de colaboración en áreas como formación académica y liderazgo social; investigación y publicaciones sobre democracia y derechos humanos; proyectos sociales orientados a jóvenes, mujeres y comunidades; así como programas de intercambio institucional y asistencia técnica.

Alcance del acuerdo

Según lo pactado, la ALDHU aportará su experiencia regional y su red de contactos internacionales, mientras que el Instituto Peña Gómez contribuirá con su plataforma académica y su trayectoria en pensamiento democrático.

Durante la firma estuvieron presentes como testigos de honor Luis Guillermo Solís , presidente de Honor de la ALDHU; Humberto López Tirone , vicepresidente para Centroamérica; el embajador Amaury Justo Duarte , vicepresidente para el Caribe; y el embajador Amable Padilla , gestor internacional del IFPJFG.

En el marco del mismo seminario fue juramentado como nuevo vicepresidente de ALDHU para el Caribe el doctor Amaury Justo Duarte , posición que anteriormente ocuparon el líder dominicano José Francisco Peña Gómez y, tras su fallecimiento, Peggy Cabral .

La ALDHU, fundada en 1980 y con sede en Quito, Ecuador, es una organización regional dedicada a la defensa de los derechos humanos, la promoción democrática y la investigación de violaciones a los derechos fundamentales en más de 20 países de América Latina y el Caribe.