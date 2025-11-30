Instituto Peña Gómez y ALDHU firman acuerdo de cooperación en Costa Rica
El Instituto de Formación Política Dr. José Francisco Peña Gómez (IFPJFG-RD) y la Asociación Latinoamericana para los Derechos Humanos (ALDHU) firmaron en San José, Costa Rica, un acuerdo de cooperación para desarrollar proyectos conjuntos en materia de formación política, promoción de derechos humanos y fortalecimiento democrático en América Latina y el Caribe.
El convenio fue suscrito durante el Seminario Internacional "Derechos Humanos y Crimen Organizado en América Latina: un Desafío Regional y Global" por el expresidente dominicano Hipólito Mejía, en su calidad de presidente fundador del Instituto Peña Gómez, y Rafael Montilla, gestor docente. Por la ALDHU firmaron su presidente, el chileno Juan Pablo Letelier, y el secretario general, Juan de Dios Parra.
De acuerdo a una nota de prensa, el acuerdo establece líneas de colaboración en áreas como formación académica y liderazgo social; investigación y publicaciones sobre democracia y derechos humanos; proyectos sociales orientados a jóvenes, mujeres y comunidades; así como programas de intercambio institucional y asistencia técnica.
Alcance del acuerdo
Según lo pactado, la ALDHU aportará su experiencia regional y su red de contactos internacionales, mientras que el Instituto Peña Gómez contribuirá con su plataforma académica y su trayectoria en pensamiento democrático.
Durante la firma estuvieron presentes como testigos de honor Luis Guillermo Solís, presidente de Honor de la ALDHU; Humberto López Tirone, vicepresidente para Centroamérica; el embajador Amaury Justo Duarte, vicepresidente para el Caribe; y el embajador Amable Padilla, gestor internacional del IFPJFG.
En el marco del mismo seminario fue juramentado como nuevo vicepresidente de ALDHU para el Caribe el doctor Amaury Justo Duarte, posición que anteriormente ocuparon el líder dominicano José Francisco Peña Gómez y, tras su fallecimiento, Peggy Cabral.
La ALDHU, fundada en 1980 y con sede en Quito, Ecuador, es una organización regional dedicada a la defensa de los derechos humanos, la promoción democrática y la investigación de violaciones a los derechos fundamentales en más de 20 países de América Latina y el Caribe.