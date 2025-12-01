Diputados reaccionan a intimación de la JCE; Fuerza del Pueblo defiende su "marcha"

La diputada del partido de oposición, Selinée Méndez, le respondió a la JCE que la marcha de la Fuerza del Pueblo no fue proselitista. ( FUENTE EXTERNA )

Luego de que la Junta Central Electoral (JCE) intimara formalmente a la Fuerza del Pueblo (FP) a ajustar sus actividades de protesta a la normativa electoral, varios diputados reaccionaron este lunes.

La JCE advirtió que la "Marcha del Pueblo", realizada ayer 30 de noviembre, podría constituir propaganda electoral anticipada, debido a que la actividad fue encabezada y promovida por el partido utilizando símbolos, colores y emblemas de esa organización.

El órgano señaló que, aunque respeta el derecho a la protesta, este debe armonizarse con la ley para evitar confusiones con actos proselitistas.

Reacciones del PRM

El diputado Carlos Sánchez afirmó que un sector de la sociedad esperaba que la JCE se pronunciara sobre la marcha, porque, según dijo, se trató de "una manifestación política".

Señaló que la actividad fue presentada como una protesta social, pero consideró que "disfrazaron una marcha" y que se violó la ley electoral.

Agregó que la intervención de la JCE era necesaria para mantener la credibilidad del órgano.

Asimismo, el diputado Ignacio Aracena expresó su respaldo a la decisión de la JCE y consideró que debe aplicarse una sanción.

Indicó que la actividad realizada por la Fuerza del Pueblo fue "un acto político disfrazado" y que no corresponde al momento actual del calendario electoral.

Legisladores de la Fuerza del Pueblo

El diputado José Alberto Jiménez sostuvo que la actividad no fue organizada como un acto político, sino como una protesta social.

Señaló que la participación de ciudadanos con símbolos del partido es natural si sienten simpatía por esa organización.

Llamó a la JCE a actuar con el mismo nivel de diligencia frente a todas las organizaciones y afirmó que el partido estudiará jurídicamente el documento.

Defendió el derecho constitucional a la protesta y dijo que la Fuerza del Pueblo "está en la calle defendiendo la lucha del pueblo", por lo que continuarán realizando actividades similares.

El diputado Jorge Tavárez dijo que la marcha no fue proselitista y que se trató de una manifestación contra problemas que afectan al país, como la inseguridad, el costo de la vida y la falta de servicios básicos.

Dijo que debe respetarse el derecho de los ciudadanos a protestar identificándose con símbolos de su organización.

También, la diputada del partido de oposición, Selinée Méndez, afirmó que la marcha no fue proselitista.

Dijo que la actividad buscaba llamar la atención sobre problemas como el alza de precios, la inseguridad, la falta de salud y las fallas en servicios como energía eléctrica y transporte.

Los legisladores coincidieron en que esperarán la posición formal de su partido tras estudiar el contenido de la intimación de la JCE.