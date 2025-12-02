A Miguel Mejía le preocupa la "parcialidad" de Abinader con Estados Unidos

Miguel Mejía entiene que, con el conflicto Estados Unidos y Venezuela, el Gobierno dominicano debe asumir una diplamacia de paz. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

Miguel Mejía, exministro sin cartera para Políticas de Integración Regional, está preocupado con la postura del presidente Luis Abinader en el conflicto entre los Estados Unidos y Venezuela, una posición que, a su entender, compromete la soberanía nacional.

"Me preocupa el entreguismo que ha tenido el Gobierno dominicano en la persona del presidente Luis Abinader, que ha permitido el uso del espacio marítimo y terrestre para que se presten a ese tipo de agresiones militares", señaló durante una conversación por teléfono con Diario Libre.

Entiende que, en vez del Gobierno buscar la diplomacia de paz, se "ha parcializado en medio de ese conflicto". Agrega que eso hace ver al país como una colonia y no como una nación independiente.

Sobre la famosa llamada entre Donald Trump, presidente de Estados Unidos, y Nicolás Maduro, Mejía indicó que sabe algo, pero que, por respeto, no puede difundir el contenido.

El paseo con Nicolás Maduro

El día que recorrió las calles de Caracas junto a Maduro, a quien conoció a través del fenecido Hugo Chávez, notó que el ambiente que había era navideño. Tras negarse a tomar un café, señaló que volvieron a cenar a la Casona y duraron otro rato conversando.

En medio del conflicto, dijo que el gobernante venezolano sigue desarrollando su agenda normal, pero que también está preparando a sus fuerzas armadas y su población civil para resistir la amenaza de Estados Unidos.

"En apariencia, la población sigue su cotidianidad: los niños van a las escuelas, la gente va a su centro de trabajo", dijo Mejía. Reconoció que la población está preocupada. "Se sienten encañonados", agregó.

Los ataques a las lanchas por parte de Estados Unidos los consideró como una agresión que viola el derecho internacional y va en perjuicio de la humanidad.

Fuera del Gobierno

Miguel Mejía fue apartado del Gobierno en enero del 2025, luego de fijar públicamente su apoyo a Nicolás Maduro. En ese aspecto, señaló que se está reinventando para sobrevivir dignamente.

Dijo que antes de trabajar en el Estado era ejecutivo en las empresas de Luis Abinader, con cuya familia, según dijo, mantiene buenas relaciones.

Miguel Mejía es secretario general del Movimiento Izquierda Unida (MIU).