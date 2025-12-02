CNM ratifica a tres jueces del TSE; mantiene a Ygnacio Camacho como presidente

El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) reunido. ( DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA )

El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) ratificó la noche de este martes a Ygnacio Pascual Camacho Hidalgo como presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE) y a los jueces Pedro Yermenos Forastieri y Fernando Fernández Cruz, por un período de cuatro años más.

La reunión del órgano, que tenía inicialmente previsto conocer también las vacantes de la Suprema Corte de Justicia, modificó su agenda para concentrarse exclusivamente en la selección de los cinco jueces titulares del TSE y sus respectivos suplentes.

La magistrada Nancy Salcedo Fernández, jueza de la Suprema Corte de Justicia y secretaria del CNM, anunció la selección final, tras agotar la evaluación de 41 postulantes preseleccionados, en virtud de las funciones que les confieren los artículos 179 y 215 de la Constitución y 3 la Ley 138-11, orgánica del CNM.

Los jueces titulares y suplentes designados son:

· Ygnacio Pascual Camacho Hidalgo – Suplente: Lourdes Teresa Salazar

· Pedro Pablo Yermenos Forastieri – Suplente: Juan Cuevas

· Fernando Fernández Cruz – Suplente: Juan Manuel Martín Garrido

· Rafaelina Peralta Arias – Suplente: Freddy Ángel Castro

· Lenis García Guzmán – Suplente: Víctor Rafael Menieur

Rafaelina Peralta Arias era miembro del TSE en el período y volvió ahora a ser miembro de esa alta corte. También fue miembro de la Junta Central Electoral (JCE).

Lenis García Guzmán es la directora de partidos políticos de la Junta.

Nancy Salcedo dijo que el CNM decidió, de manera unánime, que Ygnacio Pascual Camacho Hidalgo continuara presidiendo el TSE durante el período para el que fue designado.Además, destacó que entre los jueces titulares figuran dos mujeres, lo que —según afirmó— evidencia el compromiso del órgano con el principio de paridad establecido en el artículo 39.5 de la Constitución dominicana.

Juramentación

Los magistrados designados fueron convocados formalmente para su juramentación el jueves 4 de diciembre a las 6:00 p.m. en el Palacio Nacional, conforme exige la ley y la Constitución.

Próxima selección

El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, informó que en los próximos días el consejo anunciará la fecha en que continuará sesionando para escoger a los jueces de la SCJ.

La sesión se llevó a cabo en el Salón Privado del Palacio Nacional y formó parte del proceso institucional para la renovación de la alta corte, cuyas decisiones resultan fundamentales para el sistema democrático y el fortalecimiento del Estado de derecho.

En la reunión participaron los presidentes de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina; del Tribunal Constitucional, Napoleón Estévez Lavandier; del Senado, Ricardo de los Santos, y de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, así como la jueza de la Suprema Corte de Justicia, magistrada Nancy Salcedo Fernández, el senador Omar Fernández y el diputado Tobías Crespo.