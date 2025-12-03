Francisco Domínguez Brito dice reforma al Código Procesal Penal es "floja"

Francisco Domínguez Brito cuestiona la reforma al Código Procesal Penal que hacen en el Congreso. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

El exprocurador general de la República Francisco Domínguez Brito advirtió este miércoles que el proyecto de reforma al Código Procesal Penal (CPP), actualmente en estudio en él Congreso Nacional, es "flojo" y no responde a las necesidades actuales del sistema de justicia.

Este miércoles la pieza fue aprobada en segunda lectura en la Cámara de Diputados luego de horas de debates. Ahora pasa al Senado.

Domínguez Brito aseguró que la propuesta "no endurece la lucha contra el crimen" y que, incluso, podría hacer los procesos judiciales "más lentos de lo insoportablemente lentos que ya eran".

Señaló que los costos del sistema penal aumentarían y que los sectores más vulnerables serían los más afectados.

Pide a legisladores revisar el proyecto

El exfuncionario alertó que la reforma podría elevar la cantidad de personas en prisión preventiva, aumentando el hacinamiento en las cárceles y afectando especialmente a acusados por delitos menores. No obstante, consideró que el mayor peligro es que el texto mantenga brechas que facilitan la impunidad para el crimen organizado y estructuras delictivas que impactan la seguridad ciudadana.

El miembro del Comité Político del opositor Partido de la Liberación Dominicana llamó a los legisladores a revisar a fondo la pieza y a apostar por un CPP que fortalezca la persecución penal, reduzca la impunidad y responda a los desafíos actuales de la seguridad pública.