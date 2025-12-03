Omar Fernández destina Fondo Gadiel a la inclusión deportiva en Olimpiadas Especiales

El senador Omar Fernández junto a los atletas de Olimpiadas Especiales, Capítulo República Dominicana. ( FUENTE EXTERNA )

Al propósito del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, la Oficina Senatorial del Distrito Nacional informó este miércoles sobre la entrega de los recursos provenientes del Fondo Gadiel para respaldar a los atletas de Olimpiadas Especiales, Capítulo República Dominicana.

El senador del Distrito Nacional, Omar Fernández, reconoció que la sociedad dominicana ha logrado avances, pero entiende que existen áreas donde se debe seguir fortaleciendo la igualdad de oportunidades.

"Dentro del país que queremos seguir construyendo, tenemos que reconocer que todavía hay dominicanos con capacidades particulares que merecen un trato equitativo. Ese es el motor que nos impulsa a actuar con urgencia para que esa realidad cambie", expresó.

Durante el mes de noviembre de 2025, la Oficina Senatorial recibió por concepto de asistencia social 1,058,000.00 pesos, que fue entregado en su totalidad para casos como estos.

A través de una nota de prensa, el legislador subrayó que el aporte fue manejado con total transparencia y está dirigido exclusivamente a fortalecer la preparación y participación de atletas con discapacidad intelectual.

"Este aporte no es ningún mérito personal. Estos fondos salen de los impuestos de los dominicanos. Nuestra responsabilidad es que cada peso llegue a las manos correctas y responda a una verdadera necesidad" Omar Fernández Senador del DN “

Fernández felicitó a Olimpiadas Especiales RD, a sus organizadores, a los padres y familias, y de manera especial a los atletas que representan al país con disciplina y orgullo.

El senador también llamó a la población y a las instituciones a elegir la inclusión, recordando que la inversión en dignidad, igualdad y oportunidades transforma vidas.

"Con este aporte, logramos en un solo mes igualar la contribución anual que recibe la organización desde el gobierno central. Esta es la diferencia que buscamos generar cuando administramos los recursos con transparencia y sentido social", destacó.