Gonzalo Castillo reacciona a acto que apoya su precandidatura presidencial

El dirigente peledeísta Gonzalo Castillo agradeció este martes a los miembros del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) que realizaron un acto para comunicar su apoyo para que figure como precandidato presidencial de la organización.

Castillo valoró las muestras de confianza y destacó que su prioridad es que el PLD se mantenga unido en el proceso interno que se avecina.

Señaló que lo más importante es que la organización escoja al aspirante que cuente con el mayor respaldo tanto de la dirigencia como de la población.

"Quiero que, cuando llegue el momento, tengamos un candidato sembrado en el corazón del pueblo, el preferido de la mayoría. Que todos, sin excepción, nos unamos detrás de esa persona para que el @PLDenlinea vuelva a gobernar y para que nuestro pueblo vuelva a vivir mejor", expresó en un mensaje colgado en sus redes sociales.

Añadió que continuará trabajando en favor de la unidad y en apoyo a las decisiones que fortalezcan al partido y contribuyan al bienestar del país.

Castillo reaccionó de esta manera al acto que realizaron ayer miércoles dirigentes peledeístas, entre ellos el diputado Gustavo Sánchez, en el que anunciaron que presentarían la precandidatura suya para las elecciones presidenciales de 2028. El PLD no ha escogido candidato presidencial todavía.

Dice sentirse comprometido

Dijo que el acto lo "conmovió" y lo "compromete".

"Gracias por el emocionante acto realizado ayer. Me conmovió profundamente ver tanta energía, esperanza y cariño. Ese gesto refleja el compromiso de los peledeístas y de tantos ciudadanos que desean que el pueblo dominicano vuelva a tener mejores días. Su respaldo me honra y me compromete", acotó.

"Deseo, ante todo, un @PLDenlinea unido. Quiero un partido que camine en la misma dirección, con la misma convicción y con el mismo propósito" Gonzalo Castillo Dirigente del PLD “

Castillo fue candidato presidencial del PLD en las elecciones de 2020, en las cuales el partido salió del poder tres períodos consecutivos.También fue ministro de Obras Públicas.

El pasado 28 de agosto, el político comunicó su intención de competir por la candidatura presidencial del PLD.

