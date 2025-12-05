El Gobierno supera los 146,300 títulos de propiedad entregados en cinco años

El presidente Luis Abinader. Según las autoridades, la entrega representa un ahorro colectivo estimado en 104.4 millones de pesos para las familias beneficiadas en títulos de propiedad. ( DANIA ACEVEDO )

El Gobierno alcanzó más de 146,300 títulos de propiedad emitidos en los últimos cinco años, al sumar los 1,305 certificados entregados este viernes en el sector Pueblo Nuevo, en Los Alcarrizos. El presidente Luis Abinader encabezó el acto.

El director de la Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado, Duarte Méndez, informó que, además de los títulos entregados hoy, el programa ha beneficiado a más de 145,000 personas. Explicó que en Los Alcarrizos la institución intervino un área de 154,893 metros cuadrados para completar el proceso.

Impacto económico y social de la titulación

Abinader señaló que este proyecto tiene más de 3,000 títulos pendientes. Pidió a los líderes comunitarios colaborar con las autoridades para agilizar los expedientes.

Según las autoridades, la entrega representa un ahorro colectivo estimado en 104.4 millones de pesos para las familias beneficiadas, al evitarles los costos de los servicios técnicos y profesionales asociados a la titulación.

En Los Alcarrizos se han realizado cinco jornadas previas de titulación. La Unidad Técnica mantiene otros proyectos en desarrollo en este municipio.

Abinader destacó que la entrega de hoy forma parte del compromiso oficial de ampliar la seguridad jurídica sobre la propiedad inmobiliaria en todo el país.