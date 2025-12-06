El secretario general del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Johnny Pujols, expresó este sábado una profunda preocupación por varias disposiciones incluidas en el debate sobre el nuevo Código Procesal Penal, al considerar que representan un deterioro de garantías constitucionales y de derechos fundamentales.

Al conversar con la prensa durante un recorrido por la provincia de La Vega, Pujols afirmó que el proyecto contiene aspectos que —según dijo— desconocen principios reconocidos por la Constitución, el Tribunal Constitucional y convenios internacionales.

"Es evidentemente preocupante el hecho de que desde el nuevo Código Procesal Penal se desconozcan garantías que son fundamentales que tienen que consignarse para todos los ciudadanos, independientemente de que estén bajo investigación", sostuvo.

Agregó que con la reforma "se le da libertad a un Ministerio Público que ha irrespetado el debido proceso anteriormente y ahora se le están legalizando esas flexibilidades. Nosotros lo vemos como un retroceso espantoso".

El dirigente peledeísta agregó que confía en que, ante estas disposiciones, el Tribunal Constitucional tendrá que pronunciarse "en su momento".

Habilitación de Danilo

Referente al proyecto que buscaría habilitar al expresidente Danilo Medina como candidato presidencial, Pujols expresó que esperan que pueda debatirse la posibilidad.

"Es una pena que tengamos inhabilitado un gobierno tan reconocido como el mejor gobierno ojalá que se pueda discutir próximamente", sostuvo.

Pujols ofreció estas declaraciones en el marco de un amplio recorrido por La Vega, que incluyó una visita de cortesía a la Universidad Católica del Cibao (UCATECI) para reunirse con su vicerrector, el Padre Francisco Antonio Jiménez (Cualo), así como la inauguración de un nuevo local del PLD en el municipio de Jima, como parte del proceso de expansión territorial de la organización.

En el recorrido lo acompañaron dirigentes locales y miembros de la alta dirección del PLD, entre ellos José Dantés, secretario de Asuntos Jurídicos; Aura Toribio, enlace provincial de La Vega; Bolívar Marte, vicesecretario general; y Ángel Estévez, exministro de Agricultura.

