Abinader pide a Senasa convertirse en actor civil "para recuperar cada peso robado"

Luis Abinader, presidente de la República, quiere que se recupere el dinero robado en Senasa. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO/KEVIN RIVAS )

El presidente de la República, Luis Abinader, reaccionó la tarde de este domingo a los sometimientos que realiza el Ministerio Público por el desfalco millonario en el caso del Seguro Familiar de Salud (Senasa) y pidió a la entidad constituirse en actor civil "para recuperar hasta el último peso de lo robado".

Los actos de corrupción lo habrían perpetrado funcionarios que estaban al frente a la entidad, incluyendo su director, Santiago Hazim, quien quedó detenido luego de ser interrogado por más de cuatro horas.

El jefe de Estado dijo que, que tan pronto se dio cuenta de que podía haber irregularidades en el seguro del Estado ordenó una investigación, "porque en este gobierno no hay espacio para la corrupción y la impunidad".

"Por eso, al recibir informaciones que levantaban sospechas de irregularidades en Senasa, ordené una investigación inmediata" Luis Abinader Presidente del país “

"Se imponga todo el peso de la ley"

"Esa investigación, lamentablemente, confirmó la existencia de fuertes indicios de actos graves de corrupción", acotó en uno de varios post que colocó en su cuenta de X.

También afirmó que los dominicanos pueden tener "plena confianza" de que su gestión "no hay espacio" para los actos de corrupción y tampoco habrá impunidad.

El gobernante externó que espera que la justicia actúe en este caso. "Tengo la firme determinación de que este y cualquier otro acto de corrupción sea llevado a la justicia, y que se imponga todo el peso de la ley a quienes hayan defraudado al Estado".

Los tenidos

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/06/santiago-hazim-senasa-acude-a-la-procuraduria-general-de-la-republica-a3bd3523.jpg Santiago Hazim y su abogado Miguel Valerio en la Procuraduría General de la República. (FUENTE EXTERNA)

Hasta el momento por el caso, denominado Operación Cobra, se han detenido ochos personas. Estas son las siguientes:

Santiago Marcelo F. Hazim Albainy

· Gustavo Enrique Messina Cruz

· Germán Rafael Robles Quiñones

· Francisco Iván Minaya Pérez

· Eduardo Read Estrella

· Cinty Acosta Sención

· Ramón Alan Speakler Mateo

· Ada Ledesma Ubiera

Desde el inicio de mi gestión asumí un compromiso inquebrantable con la transparencia, la lucha contra la corrupción, la no impunidad y la defensa del patrimonio público, que es de todos los dominicanos. — Luis Abinader (@luisabinader) December 7, 2025