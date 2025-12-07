FP reclama que caso Senasa llegue "hasta las últimas consecuencias" y recuerda lo denunció en 2021

El partido Fuerza del Pueblo (FP) exigió este domingo que el caso del "desfalco millonario" sea investigado hasta las últimas consecuencias por la Procuraduría General de la República y aseguró que las primeras denuncias de irregularidades en la entidad fueron realizadas por esa organización desde 2021.

La posición fue expresada por Fernando Caamaño , titular de la Secretaría de Seguridad Social de FP, quien difundió un comunicado en el que valora el inicio formal del proceso judicial y el apresamiento de varios implicados, entre ellos el exdirector de Senasa Santiago Hazim , también exencargado del Sector Externo del Partido Revolucionario Moderno (PRM).

"Fuerza del Pueblo celebra que la PGR haya puesto en marcha la Operación Cobra, que busca sanciones penales y el decomiso del dinero sustraído al patrimonio público", señala el documento.

La organización plantea que el proceso debe desarrollarse con "transparencia e información oportuna", y criticó que en años anteriores el Gobierno negara las denuncias presentadas.

Fuerza del Pueblo recordó que en 2021 sometió ante la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril) solicitudes de intervención de Senasa, debido a indicios de irregularidades administrativas. "El pueblo dominicano no puede seguir siendo burlado en sus intereses más sensibles, como lo es el servicio de salud", advierte el comunicado.

Pide recuperar fondos robados

La organización también reclamó la recuperación inmediata de los fondos desviados , así como la devolución total de los valores que los tribunales determinen que fueron obtenidos ilegalmente mediante contratos irregulares.

En el documento, FP rechaza que se utilicen recursos del Régimen Contributivo para cubrir déficits del Régimen Subsidiado de Senasa , y acusa al Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS) y a Sisalril de intentar compensar la situación con fondos de ARS pequeñas o incluso con las reservas técnicas del Seguro de Riesgos Laborales, pertenecientes al IDOPPRIL.

"Hasta tanto no se pronuncien los tribunales respecto a las cuantías envueltas y la culpabilidad de los implicados, debe preservarse la integridad de los fondos", añadió la organización.

Fuerza del Pueblo atribuyó el avance del caso a la presión de la oposición y afirmó que permanecerá "vigilante" del debido proceso hasta que se haga justicia.