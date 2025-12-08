El presidente Luis Abinader planteó la tarde de este lunes que la República Dominicana no es un país "racista" como se dice a nivel internacional por el tema haitiano.

El mandatario hizo la afirmación durante el turno de preguntas de LA Semanal con la Prensa, cuando se le preguntó su opinión sobre el tema de la muerte de la niña de nacionalidad haitiana Stephora Anne-Mircie Joseph, cuyo deceso se produjo durante una excusión escolar y su madre denunció que era víctima de bullying en el centro de estudios por su color de piel.

"Sobre el tema, este no es un país racista, este es un país donde somos un país mestizo en más de un 85 %, y nunca ha habido esa situación", adujo.

Dijo que, con relación a la muerte de la niña de 11 años, lo que ve es una tragedia, la cual el Ministerio Público tiene que investigar, "y tomar las decisiones según la ley".

"Eso es lo que nosotros vemos, independientemente de cualquier color de la piel o cualquier nacionalidad", comentó el jefe de Estado.

Pregunta de la periodista

Presidente, continuando con el caso de la niña de nacionalidad haitiana, este caso no solamente ha empañado la imagen del colegio involucrado, sino también la del país. Hay algunos sectores que señalan que República Dominicana es un país racista, nos gustaría saber su parecer.