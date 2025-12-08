El presidente Luis Abinader confirmó que los vuelos procedentes de Estados Unidos están transportando materiales, equipos e insumos para la instalación de campamentos en áreas específicas del Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA) y la Base Aérea de San Isidro, como parte del acuerdo bilateral autorizado por el Gobierno dominicano.

Durante un intercambio con la prensa, Abinader fue consultado sobre reportes que señalan el traslado de equipos e insumos para quienes estarían instalándose en esos dos puntos.

El mandatario respondió que esa información es correcta y corresponde a lo pactado: "Es parte del acuerdo que firmamos y que nosotros describimos que eran en esos dos aeropuertos", afirmó.

Movimientos recientes de aeronaves

En los últimos días se han registrado operaciones continuas de aviones militares estadounidenses en ambas instalaciones. Según información castrense, estos vuelos transportan equipamiento, materiales logísticos y suministros destinados al personal que operará en los campamentos autorizados.

La llegada de estos equipos forma parte del despliegue anunciado oficialmente el 26 de noviembre.

Operación en dos terminales

El acuerdo permite el uso de espacios delimitados en el AILA y en San Isidro para actividades técnicas de reabastecimiento, transporte de equipos y presencia temporal de personal norteamericano. Todas las operaciones están bajo supervisión del Ministerio de Defensa y de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).

El convenio se ampara en el Acuerdo de Interdicción Marítima y Aérea de 1995 y su Protocolo de Enmienda de 2003, que regulan la cooperación aérea y marítima entre ambos países.

Alcance técnico y temporal

El Gobierno ha reiterado que el despliegue tiene un alcance "técnico, limitado y temporal", orientado a reforzar la protección aérea y marítima frente al crimen organizado transnacional.

Según la explicación oficial, la presencia del personal estadounidense estará circunscrita a áreas previamente determinadas y bajo los controles establecidos.

Aunque la presencia de aeronaves estadounidenses ha sido visible en ambas terminales, el presidente subrayó que el objetivo es la instalación de campamentos logísticos, no un incremento permanente de vuelos en territorio dominicano.