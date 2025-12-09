PLD emplaza a directora de Ética a entregar lista de expedientes enviados a la Procuraduría

Yván Lorenzo, vicepresidente del PLD, quiere que el Gobierno esclarezca los expedientes de corrupción. ( ARCHIVO )

El vicepresidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Yván Lorenzo, informó este martes que emplazó, mediante acto de alguacil, a la directora general de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch, para que entregue el listado de los funcionarios cuyos expedientes por presuntos actos de corrupción fueron remitidos a la Procuraduría General de la República.

Lorenzo señaló que el requerimiento busca aclarar el destino de 276 expedientes enviados recientemente al Ministerio Público.

"Estamos interpretando un clamor del pueblo dominicano que quiere saber a quiénes corresponden esos casos", declaró en una nota de prensa remitida a la redacción.

El dirigente recordó que en septiembre de 2024 la Dirección de Ética había remitido 49 expedientes, por lo que considera que existe un incremento significativo en los casos bajo investigación.

Declaración jurada de patrimonio

Además, solicitó que se publique la lista de funcionarios y exfuncionarios que aún no han presentado su declaración jurada de patrimonio, en violación a la ley.

Dice Senasa mantiene atrasos en pagos

Lorenzo también afirmó que el Seguro Nacional de Salud (Senasa) enfrenta un déficit superior a los 3,300 millones de pesos y que mantiene atrasos de hasta cuatro meses en los pagos a las prestadoras de servicios de salud. Según dijo, esta situación ha provocado que algunos afiliados sean rechazados al momento de solicitar atención médica.

El vicepresidente del PLD informó que igualmente emplazó a la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL) para que publique el estado financiero actualizado del seguro estatal.