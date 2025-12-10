Cámara de Representantes aprueba programas HOPE/HELP de confecciones haitianas

La región fronteriza recibió este miércoles un impulso significativo tras la decisión del Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, que aprobó por voto unánime (41–0) la reautorización retroactiva de los programas HOPE/HELP, un régimen que permite que las exportaciones de confecciones haitianas ingresen al mercado estadounidense libres de aranceles.

La aprobación bipartidista constituye un paso decisivo hacia la continuidad de una legislación vital para miles de empleos en Haití y para el dinamismo económico de la franja fronteriza compartida con República Dominicana.

Aunque la propuesta actualmente contempla una extensión de tres años, existe la expectativa de que, una vez llegue al pleno del Congreso estadounidense, pueda ampliarse a diez años, tal como se contemplaba originalmente.

"Es una noticia muy positiva para Haití, para la República Dominicana y también para los Estados Unidos", expresó un portavoz de Grupo M/CODEVI.

"La estabilidad de la cadena de suministro beneficia a todos, y la renovación de HOPE/HELP es una oportunidad real de crecimiento para comunidades como Juana Méndez, donde cada empleo tiene un impacto directo en miles de familias".

Grupo M/CODEVI ha liderado durante meses una amplia coalición de actores industriales, comunitarios y legisladores estadounidenses que reconocen el valor estratégico y humano de estos programas. HOPE/HELP no solo impulsa la competitividad de la industria textil haitiana, sino que también contribuye a la estabilidad social y económica en una de las zonas más vulnerables del Caribe.

"Estamos complacidos con el resultado de hoy", señaló la organización. "El voto unánime confirma el fuerte apoyo tanto de republicanos como de demócratas para renovar prontamente este trato que ha sido fundamental para la región".

La medida ahora se dirige al pleno de la Cámara de Representantes, donde se espera que continúe recibiendo apoyo significativo.