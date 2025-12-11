Realizarán actos conmemorativos por el décimo aniversario de la muerte de Juan de los Santos

Juan de los Santos, fue asesinado en su oficina el 15 de diciembre de 2015 por un hombre que luego se suicidó. ( ARCHIVO DL )

A diez años de su fallecimiento, familiares, amigos y dirigentes comunitarios conmemorarán este domingo y lunes el legado del exalcalde del municipio Santo Domingo Este, Juan de los Santos Gómez, conocido como Juancito, bajo el lema "Hoy más que nunca: ¡Juancito vive!"

Las actividades iniciarán el domingo 14 de diciembre, a las 9:30 de la mañana, con una caminata que partirá desde la casa materna del exalcalde, ubicada en la avenida 25 de Febrero, hasta el cementerio Puerta del Cielo, donde será depositada una ofrenda floral en su tumba.

Una misa el lunes

El programa continuará el lunes 15, a las 6:00 de la tarde, con una misa en la Iglesia Inmaculada Concepción, en la urbanización Italia. Al finalizar, los asistentes realizarán una breve caminata hacia el parque del sector para elevar globos al cielo, como símbolo de afecto, respeto y admiración hacia la memoria de Juan de los Santos.

La familia recordó la frase del profesor Juan Bosch: "Nadie se muere de verdad si queda en el mundo quien respete su memoria", destacando que el legado de servicio de "Juancito" continúa vivo en la comunidad.

Hace diez años

De los Santos fue asesinado a manos de Luis Esmerlin Féliz Féliz, encargado de reparar los aires acondicionados de la Federación Dominicana de Municipios (Fedomu), quien entró a su oficina el 15 de diciembre de 2015 y le disparó mortalmente. Igual hizo al seguridad del alcalde, Alcides de Jesús Medina, antes de suicidarse.

Según versiones, el hecho habría sido motivado por una deuda que mantenían y por la que De los Santos había solicitado un embargo. La tragedia conmocionó al país, debido al aprecio que muchos sentían por el entonces alcalde de Santo Domingo Este.