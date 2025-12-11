Senador Héctor Acosta dice que encabeza intención de voto en Monseñor Nouel

Héctor Acosta agota su segunda elección como senador de Monseñor Nouel. ( FUENTE EXTERNA )

El senador por la provincia Monseñor Nouel y también artista, Héctor Acosta "El Torito", informó este jueves que continúa siendo la figura con mayor fortaleza política en su demarcación, al alcanzar un 47 % de intención de voto

Dijo que el dato está contenido en el estudio más reciente realizado por el Instituto Dominicano de Estudios Aplicados, Mercadeo y Encuesta (IDEAME) durante el mes de diciembre.

Acosta explicó -en una nota de prensa- que la encuesta se sustentó en 2,000 entrevistas presenciales realizadas en hogares de toda la provincia, con un diseño muestral que garantiza representatividad entre personas mayores de 18 años, tanto de zonas urbanas como rurales. El estudio cuenta con un margen de error de ±2.2 % y un nivel de confianza del 95 %.

Dijo que los equipos de IDEAME visitaron municipios, distritos municipales, secciones, parajes y barrios seleccionados conforme a su peso poblacional.

Aprobación a su labor legislativa

El senador señaló además que el estudio refleja un alto nivel de respaldo a su gestión, ya que el 75.5 % de los ciudadanos consultados dijo aprobar su trabajo en el Senado.

En la actualidad, Acosta (quien también es un exitoso merenguero) ocupa la curul por segundo ocasión de manera continua. Fue electo para el periodo 2024-2028 en el oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM)