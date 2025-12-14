El PLD quiere que la ley aplique las sanciones correspondiente en el caso Senasa

El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) reiteró este domingo que en el caso del Seguro Nacional de Salud (Senasa) deben establecerse responsabilidades y aplicarse las sanciones correspondientes, al considerar que se trata de un hecho de alta gravedad por su impacto directo en la población, especialmente en los sectores más vulnerables.

El planteamiento fue reiterado por el secretario general del PLD, Johnny Pujols , quien recordó la posición asumida por la organización desde que denunció el caso y que, según indicó, ha sido reafirmada en distintos escenarios públicos.

A través de un mensaje en sus redes sociales, Pujols sostuvo que las autoridades competentes están obligadas a conducir el proceso con apego a la ley y sin contemplar fórmulas que eviten la rendición de cuentas.

"En el caso de Senasa es imprescindible llegar hasta las últimas consecuencias y establecer responsabilidades, sin recurrir a esquemas de acuerdos o salidas negociadas que puedan convertirse en mecanismos de impunidad", expresó el dirigente político.

El PLD considera que un caso de esta naturaleza no debe manejarse bajo criterios de conciliación política o administrativa, sino mediante un proceso transparente que garantice la aplicación de la ley y el respeto al debido proceso.

En ese contexto, la organización opositora también reiteró su crítica al Ministerio Público, al que acusa de actuar con un trato diferenciado en función de intereses políticos, señalando que este tipo de prácticas debilitan la confianza en el sistema de justicia y afectan la institucionalidad democrática del país.

El caso

El caso Senasa se encuentra actualmente bajo investigación del Ministerio Público , luego de que se denunciaran supuestas anomalías en la gestión de recursos, contratación de servicios y manejo presupuestario de la institución, lo que habría generado cuestionamientos sobre el uso de fondos públicos destinados a la cobertura de salud de la población más vulnerable.

Este domingo el Tribunal de Atención Permanente del Distrito Nacional dictará medidas de coerción contra los 10 imputados de defraudar al Estado por más de 15,900 millones de pesos.