Leonel Fernández encabeza acuerdo entre Funglode y el Colegio de Abogados de Nueva York

El presidente de la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode), Leonel Fernández, junto a Muhammad Faridi, presidente del Colegio de Abogados de Nueva York. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente de la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode), Leonel Fernández, encabezó este lunes la firma de un Memorando de Entendimiento entre la entidad y The New York City Bar Association, orientado a fortalecer la cooperación académica, institucional y el desarrollo del sistema judicial.

El acuerdo, suscrito junto a Muhammad Faridi, presidente del Colegio de Abogados de Nueva York, establece una alianza estratégica para la realización de programas de intercambio, actividades académicas conjuntas, foros especializados y proyectos de investigación enfocados en la formación jurídica avanzada, el pensamiento crítico y el diálogo internacional.

La iniciativa se inscribe en la visión de posicionar a la República Dominicana como un actor relevante en los espacios de reflexión global, a través del trabajo de Funglode, promoviendo el fortalecimiento del Estado de derecho, la modernización institucional y la cooperación internacional.

Al destacar la importancia del acuerdo, el también presidente del partido Fuerza del Pueblo (FP) señaló que la colaboración con instituciones de alto prestigio internacional contribuye de manera decisiva al fortalecimiento de los valores democráticos y de la institucionalidad.

"La cooperación con entidades como The New York City Bar Association reafirma nuestra convicción de que el conocimiento, el derecho y el diálogo son pilares esenciales para la democracia, el fortalecimiento del sistema judicial y el desarrollo" Leonel Fernández Expresidente de la República y presidente de la FP “

Lo que implica el acuerdo

El Memorando de Entendimiento contempla la organización de conferencias, seminarios y encuentros académicos, así como el impulso de iniciativas conjuntas en investigación jurídica, gobernanza democrática, análisis de políticas públicas y buenas prácticas para el fortalecimiento de los sistemas de justicia.

Esto con la participación de académicos, expertos, profesionales del derecho y estudiantes de Estados Unidos y la República Dominicana.