×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Funglode
Funglode

Leonel Fernández encabeza acuerdo entre Funglode y el Colegio de Abogados de Nueva York

El memorando de Entendimiento contempla la organización de conferencias, seminarios y encuentros académicos, así como el impulso de iniciativas conjuntas en investigación jurídica

    Expandir imagen
    Leonel Fernández encabeza acuerdo entre Funglode y el Colegio de Abogados de Nueva York
    El presidente de la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode), Leonel Fernández, junto a Muhammad Faridi, presidente del Colegio de Abogados de Nueva York. (FUENTE EXTERNA)

    El presidente de la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode), Leonel Fernández, encabezó este lunes la firma de un Memorando de Entendimiento entre la entidad y The New York City Bar Association, orientado a fortalecer la cooperación académica, institucional y el desarrollo del sistema judicial.

    El acuerdo, suscrito junto a Muhammad Faridi, presidente del Colegio de Abogados de Nueva York, establece una alianza estratégica para la realización de programas de intercambio, actividades académicas conjuntas, foros especializados y proyectos de investigación enfocados en la formación jurídica avanzada, el pensamiento crítico y el diálogo internacional.

    La iniciativa se inscribe en la visión de posicionar a la República Dominicana como un actor relevante en los espacios de reflexión global, a través del trabajo de Funglode, promoviendo el fortalecimiento del Estado de derecho, la modernización institucional y la cooperación internacional.

    RELACIONADAS

    Al destacar la importancia del acuerdo, el también presidente del partido Fuerza del Pueblo (FP) señaló que la colaboración con instituciones de alto prestigio internacional contribuye de manera decisiva al fortalecimiento de los valores democráticos y de la institucionalidad.

    "La cooperación con entidades como The New York City Bar Association reafirma nuestra convicción de que el conocimiento, el derecho y el diálogo son pilares esenciales para la democracia, el fortalecimiento del sistema judicial y el desarrollo"Leonel FernándezExpresidente de la República y presidente de la FP

    Lo que implica el acuerdo

    El Memorando de Entendimiento contempla la organización de conferencias, seminarios y encuentros académicos, así como el impulso de iniciativas conjuntas en investigación jurídica, gobernanza democrática, análisis de políticas públicas y buenas prácticas para el fortalecimiento de los sistemas de justicia.

    • Esto con la participación de académicos, expertos, profesionales del derecho y estudiantes de Estados Unidos y la República Dominicana.
    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.