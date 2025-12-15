La República Dominican pide prudencia y respeto institucional en el proceso electoral de Honduras

El canciller dominicano insistió en que el proceso electoral debe desarrollarse y concluir dentro de los plazos legales, con plena independencia y sin interferencias. ( FUENTE EXTERNA )

La República Dominicana llamó este lunes a la prudencia y al respeto del marco institucional en el proceso electoral de Honduras, al participar en una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Durante su intervención, el canciller Roberto Álvarez afirmó que el Consejo Nacional Electoral (CNE) es la única autoridad constitucional y legalmente facultada para administrar las elecciones, resolver controversias y proclamar los resultados oficiales, por lo que advirtió sobre la inaceptabilidad de cualquier presión política, institucional o mediática que busque interferir en sus funciones.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/15/whatsapp-image-2025-12-15-at-172809-1-14835912.jpeg El canciller Roberto Álvarez. (FUENTE EXTERNA)

La sesión, solicitada por República Dominicana junto a otros países de la región, tuvo como objetivo conocer informaciones sobre las elecciones celebradas en Honduras el pasado 30 de noviembre.

En el encuentro, celebrado de manera virtual, el jefe de la Misión de Observación Electoral de la OEA en ese país, embajador Eladio Loizaga, presentó un informe sobre la situación del proceso electoral.

La democracia

Álvarez subrayó que la democracia y el Estado de derecho se sustentan en el debido proceso y en la evidencia, no en señalamientos mediáticos, y enfatizó que toda denuncia o inconformidad debe ser canalizada por las vías institucionales previstas en la legislación hondureña.

El canciller dominicano insistió en que el proceso electoral debe desarrollarse y concluir dentro de los plazos legales, con plena independencia y sin interferencias.

"La estabilidad democrática de Honduras exige que todas las instituciones del Estado acaten las reglas del juego democrático que fueron previamente establecidas y aceptadas por todos los actores", expresó.

Asimismo, exhortó al Consejo Permanente de la OEA a mantenerse atento y vigilante, y a actuar dentro de sus competencias ante cualquier desviación que comprometa la integridad del proceso electoral.

Reiteró que la voluntad soberana del pueblo hondureño, expresada en las urnas, no admite reinterpretaciones interesadas ni puede ser sustituida por presiones de ningún tipo.

En la sesión también participó la embajadora dominicana ante la OEA, Mayerlyn Cordero.