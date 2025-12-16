En su balance de 2025, Participación Ciudadana (PC) advirtió que la sociedad dominicana experimentó "graves retrocesos" durante este año en materia de lucha contra la corrupción, transparencia, justicia, equidad social y gobernabilidad democrática.

La organización consideró el desfalco al Seguro Nacional de Salud (Senasa) como el caso más grave, ya que la investigación ha develado un esquema de corrupción que afectó directamente el acceso a servicios de salud de sectores vulnerables, con un perjuicio estimado en 15,000 millones de pesos.

"La desconfianza tocó las puertas de cada hogar dominicano al encontrarnos con un nuevo caso de corrupción, uno que vulneró un derecho fundamental, como la salud. El caso Senasa quedará en la historia como el más dantesco atentado contra la salud del pueblo dominicano", afirmó la coordinadora de Participación Ciudadana, Leidy Blanco.

Blanco añadió: "Participación Ciudadana insiste en que la lucha contra la corrupción debe trascender los discursos y traducirse en procesos judiciales oportunos, reformas estructurales profundas, transparencia efectiva y fortalecimiento real del Estado de derecho, para evitar la reproducción de la impunidad y proteger los derechos fundamentales de la población".

El informe de la entidad también establece que se documentaron múltiples casos que reflejan la infiltración del narcotráfico en estructuras del Estado, particularmente en el Partido Revolucionario Moderno, con varios exfuncionarios y legisladores señalados por vínculos con lavado de activos y redes criminales.

PC no excluye en su balance lo que considera avances importantes para el país, entre los que cita la priorización de diversas reformas legales, mejoras sociales y avances institucionales.

Procesos judiciales lentos y narcotráfico en la política

La organización cuestionó la lentitud del sistema judicial en el procesamiento de casos emblemáticos de corrupción. Aunque se obtuvo una condena en el expediente de Alexis Medina, otros, como los de Adán Cáceres, Jean Alain Rodríguez y Gonzalo Castillo, continúan sin sentencias, tras años de dilaciones e incidentes procesales.

PC alertó que esta situación alimenta la desconfianza ciudadana y puede fomentar la impunidad. Reiteró la necesidad de audiencias públicas, mayor celeridad procesal y el compromiso del Poder Judicial para evitar la prescripción de estos casos.

Otro de los principales problemas del año fue la porosidad del narcotráfico en la actividad política, particularmente en estructuras del Partido Revolucionario Moderno (PRM). Se evidenciaron casos de diputados, regidores, exfuncionarios y asesores gubernamentales vinculados al lavado de activos y al tráfico de drogas, que culminaron en condenas, extradiciones y procesos judiciales en curso.

En este sentido, Blanco enfatizó que esta situación revela el alto costo económico de la política y la debilidad de los controles sobre el financiamiento partidario.

Economía a la baja y violencia de género

Durante 2025, la economía dominicana experimentó una desaceleración, con un crecimiento proyectado de apenas 2 % al cierre del año. Además, se estima que la inflación cierre en torno al 5 %, mientras sectores clave como la construcción, la agropecuaria y el turismo mostraron bajo dinamismo.

La entidad señaló que, aunque se incrementó la inversión pública para compensar la ralentización económica, la falta de una reforma fiscal quedó como una deuda pendiente.

Por otro lado, PC sostiene que, pese a una reducción del 29.8 % en los feminicidios, se registraron 49 feminicidios y más de 57,000 denuncias por violencia de género, intrafamiliar y delitos sexuales. Indicó que la mayoría de los crímenes ocurrió en el ámbito doméstico, lo que evidencia la urgencia de políticas preventivas y de protección más eficaces.

Reformas y avances

A pesar de los retrocesos señalados, 2025 también dejó avances institucionales. Se aprobó un nuevo Código Penal, tras más de 20 años de espera, así como una reforma al Código Procesal Penal que introduce mejores plazos para los casos complejos.

La Ley de Contrataciones Públicas también fue renovada, lo que la entidad calificó como un paso importante para promover la transparencia y la inclusión en las instituciones del Estado.

PC valoró positivamente que la elección de la procuradora general por el Consejo Nacional de la Magistratura se realizara bajo el nuevo esquema derivado de la reforma constitucional de 2024.

Asimismo, destacó decisiones del Tribunal Constitucional que fortalecen derechos fundamentales y la fusión de los ministerios de Economía y Hacienda como una medida orientada a la eficiencia administrativa.

El balance también incluyó mejoras en indicadores sociales. La pobreza monetaria bajó a 16 %, la indigencia a 3.2 % y el coeficiente de Gini mostró una reducción de la desigualdad.