Embajada de Israel reconoce instituciones dominicanas de seguridad por su apoyo

La Embajada de Israel entregó reconocimientos a las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y otros organismos del Estado.

La Embajada del Estado de Israel en la República Dominicana reconoció este martes la cooperación y el apoyo brindados por diversas instituciones dominicanas en materia de seguridad, durante un acto organizado por su División de Seguridad.

El embajador de Israel, Raslan Abu Rukun, valoró la colaboración bilateral en un contexto internacional de crecientes desafíos en seguridad y agradeció el profesionalismo y la disposición constante de las autoridades dominicanas para proteger la misión diplomática israelí en el país.

Durante la actividad, el jefe de Seguridad de la Embajada destacó que la cooperación recibida resulta clave para la protección de vidas y la prevención de amenazas contra representaciones diplomáticas, al tiempo que resaltó el nivel de coordinación y respuesta de las instituciones del Estado dominicano.

En el acto fueron reconocidas entidades como el Ministerio de Defensa, la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), la Policía Nacional, la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), el Ejército de la República Dominicana, el Cuerpo Especializado en Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil (CESAC), entre otras unidades especializadas.

La Embajada del Estado de Israel reiteró su compromiso de continuar fortaleciendo la cooperación en materia de seguridad con la República Dominicana, al considerar que este trabajo conjunto contribuye al fortalecimiento de las relaciones bilaterales entre ambos países.