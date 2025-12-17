Gobiernos locales destinan millones en canastas y actividades navideñas

La temporada navideña no solo envuelve a la población dominicana en un ambiente de fraternidad, alegría y unidad, sino que también incrementa los programas de asistencialismo, especialmente en los gobiernos locales.

En las últimas semanas, varios ayuntamientos del país han destinado cuantiosos recursos a la entrega de canastas y bonos para sus empleados, así como a la distribución de raciones alimenticias y la organización de eventos comunitarios, en una especie de competencia con los programas sociales del gobierno central.

Uno de los casos más representativos es el de la alcaldía de Salvaleón de Higüey, que ha ejecutado al menos tres iniciativas de alto impacto.

En la adquisición de canastas navideñas para empleados, el cabildo mantiene abierto un proceso por un monto de 4,200,000 pesos, destinado a la compra de 420 canastas de distintos niveles.

Según el presupuesto estimado, las canastas navideñas (tipo A), de las cuales se proyecta adquirir 20 unidades, alcanzan un costo unitario de hasta 35,000 pesos, para suman RD$700,000.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/18/imagen-canastas-navidad-40ab1986.png

Asimismo, se contempla la compra de 150 canastas (tipo B), a un costo aproximado de 17,000 pesos por unidad, lo que representa un presupuesto de 2,550,000. En tanto, las canastas (tipo C) serán 250, a 3,800 pesos cada una, para un total de 950,000.

En paralelo, el Ayuntamiento de Salvaleón de Higüey está finalizando un proceso por 5,610,000 pesos para la compra de 3,300 kits de raciones alimenticias, orientados a personas de escasos recursos en el marco de la tradicional cena navideña.

Además, se adjudicó un contrato por 1,600,000 pesos para el montaje del evento inaugural de la decoración navideña en las áreas verdes de la ciudad.

Más proyectos navideños

En Santiago de los Caballeros, la natividad tampoco ha pasado desapercibida. El cabildo invirtió 5,600,000 pesos en 5,750 bonos canjeables que serán distribuidos por la Dirección de Desarrollo Social y Participación Comunitaria.

A esto se suman 1,623,000 pesos destinados a servicios de sonido profesional para eventos navideños a desarrollarse del 28 de noviembre al 6 de enero, y 1,398,450 pesos para la compra de aproximadamente 2,845 paquetes de dulces navideños. En promedio, cada paquete costará 491.54 pesos.

En la adquisición de más de 3,000 canastas navideñas "para ser entregadas a colaboradores, periodistas, pastores y familias de escasos recursos", la junta distrital de Verón-Punta Cana está cerrando un proceso de RD$5,473,200.

En ese orden, la alcaldía de Santo Domingo Este encabeza la lista en términos de inversión, con 12,650,000 millones de pesos orientados a la adquisición de cupones de asistencia social para familias necesitadas del municipio.

Mientras tanto, el ayuntamiento de San Francisco de Macorís destinó 2,958,000 pesos a la compra de bonos navideños que serán distribuidos entre regidores, ciudadanos de bajos recursos y organizaciones sin fines de lucro de esa demarcación.